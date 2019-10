Une entreprise condamnée pour avoir exploité des travailleurs étrangers à Victoriaville

Une agence de placement de Victoriaville, au Centre-du-Québec, est condamnée à payer plus de 300 000 $ en dommages à des travailleurs agricoles guatémaltèques qu'elle a horriblement exploités, menacés et harcelés psychologiquement, a tranché le Tribunal administratif du travail.

Les 11 hommes étaient venus au Québec dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de travailler dans le secteur de l'agroalimentaire.

Selon les conditions inscrites à leur permis de travail, ils avaient le droit de travailler uniquement pour l'employeur qui y est désigné.

Mais après leur arrivée, ils ont été sollicités par une agence de placement de salariés, appelée Entreprise de placement Les Progrès inc. Le propriétaire de celle-ci leur a fait miroiter de meilleures conditions de travail, un salaire plus élevé et surtout, que ce changement d'employeur était légal.

Certains des travailleurs agricoles ne parlent qu'espagnol et certains ne savent ni lire ni écrire, et se trouvent dans une situation vulnérable dans un pays qui ne leur est pas familier, rapporte dans sa décision la juge administrative France Giroux.

Dans leur poursuite, les hommes ont allégué avoir subi du harcèlement psychologique pendant toute la durée de leur emploi au cours de laquelle ils sont logés par l'employeur, certains dans un logement surpeuplé et mal chauffé. Ils se plaignent de promesses mensongères et d'agissements illégaux, des heures de travail abusives et non payées -- des quarts de travail parfois de 24 h -- de surveillance excessive et d'intrusion dans leur vie privée, ainsi que d'insultes à répétition et de menaces visant aussi leur famille.

L'employeur nie tout et soutient avoir lui-même été induit en erreur par un conseiller en immigration quant à la légalité des démarches faites au nom des travailleurs.

La juge n'accorde aucune foi à son témoignage.

Le Tribunal conclut que les plaignants ont été victimes de harcèlement psychologique sur une période variant entre 6 semaines et 18 mois, selon les cas. Ces conduites ont porté atteinte à leur dignité, à leur intégrité psychologique et entraîné un milieu de travail néfaste. L'employeur à l'origine du harcèlement n'a pas pris les moyens raisonnables pour le prévenir ni pour le faire cesser, contrairement à ce que lui impose la Loi , est-il écrit dans la décision.

Chacun des travailleurs s'est vu accorder 5 000 $ en dommages punitifs par la juge, ainsi que des sommes allant de 20 000 $ à 30 000 $ pour des dommages moraux, selon leur situation.

Les travailleurs ne verront peut-être jamais la couleur de cet argent: pendant l'audition devant le tribunal, l'employeur a fait cession de ses biens.