Un piano Wagner Berlin sur la touche!

Paula Ventura était à la recherche du cadeau idéal pour l’anniversaire de son époux, Vincenzo. Le couple vivait alors au Caire, en Égypte. En passant devant la vitrine du magasin d’instruments de musique Papasian, elle découvre ce qui deviendra le cadeau pour son époux. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, il va être super heureux avec ce piano. Et puis je l'ai acheté .

Nous sommes en 1977. Son époux, ingénieur, supervise les travaux d’agrandissement d’une partie du canal de Suez, à 100 kilomètres de là.

Ce Wagner Berlin, assemblé dans l'Allemagne nazie, a causé toute une surprise, d’autant que tout le monde joue d’un instrument dans la famille Ventura. J'ai trouvé ce piano. Je pense que ç’a été un des beaux moments que j’ai eus dans ma vie avec ma femme , se rappelle Vincenzo.

Tel un témoin du 20e siècle, le piano des Ventura est né le 27 février 1933, le jour même de l’incendie du Reichstag, le parlement allemand. On ignore comment il est parvenu au Caire. Mais nous avons retrouvé Gérald Papasian, le petit-fils du fondateur du magasin. Ils avaient cette réputation d'avoir les meilleurs pianos. C'est là-bas qu'il fallait acheter. C'était la maison Papasian qui était la plus connue pour la qualité de ses instruments.

Le piano est hissé à bout de bras jusqu’au neuvième étage de l’édifice où le couple réside. Mais peu de temps après, Paula Ventura décide de rejoindre son époux à Suez, à 100 kilomètres du Caire, toujours avec le piano. Une fois terminés les travaux d’agrandissement sur le canal, le couple retourne dans son Italie natale, à Rome, alors en proie à la violence terroriste. Il n'était pas question qu'on vive en Italie, dès le départ. Pourquoi? Parce que c'était une période difficile, il y avait les Brigades rouges.

Comme son frère habite au Canada, M. Ventura propose de s’installer tout près de lui, à Brossard. Le piano est transporté par conteneur de Rome au Havre, en passant par Monaco. Puis cap sur Brossard. Nous sommes alors en 1981. Arrive le conteneur. Dedans, il était impeccable à part une chose, une roulette qui manquait.

Les années passent, Vincenzo commence à pianoter sur son instrument de musique. Des enfants naissent de leur union. Parvenu à la retraite, le couple choisit de vivre dans un condo, au bord du fleuve, toujours à Brossard.

C’est alors qu’ils contactent la compagnie Déménagement VIP Express, spécialisée dans le transport de pianos. Au nombre de trois, les employés sont incapables de sortir le piano du sous-sol. Les employés menacent de l’abandonner, à moins que M. Ventura accepte d’être responsable si le déménagement cause des dégâts à la maison ainsi qu’au piano.

Vincenzo Ventura ne le sait pas, mais la loi ne permet pas au consommateur de renoncer à l’avance à une protection qu’elle lui accorde , souligne Charles Tanguay, directeur des communications à l’Office de la protection du consommateur. Dans le cas d’un contrat de consommation assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité relativement au préjudice matériel est interdite dès lors que le préjudice résulte du fait du commerçant ou de celui de son représentant.

Le directeur de VIP Express a accepté de faire face à ses responsabilités. Il reconnaît que les déménageurs n’ont pas respecté la loi. C'est sûr que c’est pas la façon de faire légalement.

À partir du moment où moi, j'ai donné le OK, ils se sont dit : "bon, on peut y aller, on s’en fiche, on est couverts.” Et ils ont sorti ça; ils ont fait un désastre.

Vincenzo Ventura