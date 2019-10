Affaire ukrainienne : un juge ordonne au département d'État de remettre des documents

Le juge a invoqué l'intérêt public.

Selon CNN, l'ordonnance du tribunal inclut les communications entre le secrétaire d'État, Mike Pompeo, et l'avocat personnel du président, Rudy Giuliani, qui mène depuis des mois auprès de responsables ukrainiens une croisade pour nuire aux démocrates.

Selon les témoignages de diplomates et de responsables gouvernementaux se succédant depuis quelques semaines devant les comités de la Chambre des représentants, M. Giuliani s'est imposé comme joueur central d'un canal diplomatique parallèle à la mission diplomatique officielle en Ukraine, même s'il ne fait pas partie de l'appareil gouvernemental.

La requête à l'origine de cette décision du tribunal avait été déposée par American Oversight, une organisation non partisane dédiée à la défense de l'éthique gouvernementale.

La cour a encouragé les deux parties à coopérer pour identifier quels documents peuvent être divulgués parce qu'ils ne sont pas classifiés.

Le département d'État fait partie des entités gouvernementales auxquelles les leaders démocrates en charge de l'enquête ont ordonné de produire des documents liés au dossier ukrainien.

Plus tôt dans la journée, ils avaient d'ailleurs renouvelé leur requête auprès du département d'État, qui refuse de se plier à l'injonction.

Il y a deux semaines, la Maison-Blanche a indiqué que l'administration Trump ne collaborerait pas à l'enquête sur le dossier ukrainien, jugée illégitime .

Un témoignage retardé par des républicains

Arrivée au Capitole mercredi matin, Laura Cooper n'a pu témoigner qu'en après-midi. Photo : Reuters / Carlos Jasso

En matinée, au moins une vingtaine de représentants républicains ont par ailleurs forcé l'accès à la salle sécurisée où trois comités de la Chambre des représentants mènent depuis quelques semaines l'audition des témoins à huis clos, retardant le témoignage à l'ordre du jour.

Le témoignage de la responsable du Pentagone chargée du dossier russe et ukrainien, Laura Cooper, n'a pu commencer que vers 15 h 30 avec plus de cinq heures de retard.

Les démocrates ont déploré la démarche pathétique et s'apparentant à un cirque de leurs adversaires.

Le coup d'éclat des républicains de l'aile conservatrice du parti est survenu au lendemain du témoignage explosif du chargé d'affaires américain en Ukraine, Bill Taylor, qui a fait état d'efforts importants de responsables de l'administration Trump pour obtenir de l'Ukraine des enquêtes qui bénéficieraient au président américain.

Ces représentants républicains pro-Trump, qui ne font pas partie des trois comités responsables de l'enquête – ceux chargés du renseignement, des affaires étrangères et de la surveillance gouvernementale –, ont accusé les démocrates de manquer de transparence et de vouloir annuler le résultat de l'élection présidentielle de 2016.

C'est un processus à la soviétique. Ça ne devrait pas être autorisé dans les États-Unis d'Amérique. Chaque membre du Congrès devrait avoir le droit dans cette pièce. Steve Scalise, représentant républicain de la Louisiane

Avant de pénétrer dans la salle, violant ainsi les règles du Congrès, les élus menés par le représentant de la Floride Matt Gaetz ont scandé à plusieurs reprises Laissez-nous rentrer! et ont injurié les démocrates. Ils ont ensuite refusé de quitter les lieux pendant plusieurs heures.

Une trentaine de républicains se sont présentés devant les médias avant le témoignage de Laura Cooper. Photo : Reuters / Carlos Jasso

Plusieurs de ces républicains commentaient en direct sur Twitter leur mouvement de protestation, se targuant par exemple d'être dans la pièce secrète du président du comité du Renseignement de la Chambre, Adam Schiff, à la tête de l'enquête.

Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de cellulaires est pourtant interdite dans cette salle consacrée à des discussions sur des informations hautement sensibles ou classifiées.

Selon une source confidentielle citée par CNN, le président Trump était au courant de la démarche de ses alliés, dont certains ont participé à une rencontre avec le président la veille.

Mardi, lors d'une réunion de son cabinet, il a critiqué l'opposition qu'il juge trop timide des républicains à l'enquête, estimant qu'ils devraient se montrer plus durs et se battre .

Trump sert un avertissement

Les républicains anti-Trump, bien que sous respirateurs artificiels et peu nombreux, sont à certains égards pires et plus dangereux pour notre pays que les démocrates qui ne foutent rien. Méfiez-vous d'eux, ce sont des ordures! a-t-il tonné sur Twitter mercredi dans une salve d'attaques.

Il a aussi semblé cibler de façon voilée un des hommes forts de son administration, le secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui a nommé Bill Taylor à la tête de la délégation diplomatique américaine en Ukraine. Qualifiant le diplomate d' anti-Trump , il a exhorté les membres de son administration à cesser d'embaucher des anti-Trump .

Les démocrates ont lancé leur enquête sur le président dans la foulée de la plainte d'un lanceur d'alerte qui a sonné l'alarme sur un entretien téléphonique entre le président Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, survenu le 25 juillet dernier.

Ils accusent le président d'avoir sollicité l'ingérence d'un pays étranger dans les élections américaines de 2020.

Comme l'a confirmé un compte rendu de l'appel rendu public par la Maison-Blanche, M. Trump a demandé au nouveau président ukrainien de se pencher sur les origines de l'enquête au sujet de l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016. Il lui a également demandé d'enquêter sur l'ex-vice-président et candidat à l’investiture démocrate Joe Biden.

L'appel a été fait par le président Trump quelques jours après qu'il eut gelé une aide militaire approuvée par le Congrès. Le versement des 391 millions de dollars a été débloqué il y a quelques semaines.