Gatineau approuve un autre mégacentre commercial dans le Plateau

La conseillère du quartier, Maude Marquis-Bissonnette, souhaitait reporter l'adoption du projet pour permettre aux résidents de s'exprimer sur la question. Mais une majorité d'élus, soit 10 contre 8, se sont opposés à cette demande.

Plusieurs conseillers ont indiqué que le report de la résolution allait retarder le projet qui est dans les cartons depuis quatre ans. Le conseil a ainsi donné le feu vert aux premières étapes de Destination Vanier – qui prévoit des commerces de grande surface, de la vente au détail, des bureaux ainsi que des services professionnels, entre autres.

Déception chez les opposants

De leur côté, tous les élus d'Action Gatineau ont voté contre, dont le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Je suis déçu parce que pour moi, c'est un modèle de développement qui est dépassé , soutient-il. Si on veut sincèrement lutter contre les changements climatiques, il faut qu’on prenne des décisions tout de suite comme ça. On avait l'occasion de le faire et on ne l'a pas fait.

Maude Marquis-Bissonnette, également d’Action Gatineau, n’a pas caché sa déception sur sa page Facebook. L'approche de type SmartCentres proposée ne répond plus aux attentes des citoyens, soutient-elle.

En matière d’environnement, si on veut passer des vœux pieux (il faut faire plus) à des gestes concrets, ce vote est un rendez-vous manqué. Maude Marquis-Bissonnette, page Facebook

Selon elle, Destination Vanier est un autre mégacentre dans le Plateau, le prolongement de ce qui existe actuellement aux intersections des Allumettières et Vanier , en plus de prévoir une quantité significative de places de stationnement.

La conseillère rappelle l’importance, selon elle, d’intégrer dans ce genre de projet le transport actif et le transport en commun, en plus d’arrimer le tout au futur réseau de train léger dans l’ouest.

Questionnée sur le concept de SmartCentres en décembre dernier, Maude Marquis-Bissonnette avait convenu que le pouvoir des villes est assez limité, parce que ces terrains-là [...] appartiennent à des propriétaires privés qui en font bien ce qu'ils veulent. Dans la réglementation, la volonté, c'est de resserrer ça .

De nouveaux types de centres commerciaux se démarquent à Gatineau, comme le projet AGORA dans le secteur du Plateau. Ce projet tient compte des piétons et combine unités résidentielles, commerces de proximité, bureaux et espaces verts. La phase 1 devrait être terminée au printemps 2020.

