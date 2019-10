Stéphane Rousseau expose ses œuvres pour la première fois

Intitulée Origine, l'exposition dévoilera une quinzaine d'acryliques sur toiles et bois de l’artiste, dans des teintes de noir, blanc, gris et or.

Les talents de dessinateur de Stéphane Rousseau étaient connus. On a déjà pu avoir un aperçu de ses œuvres lors de ses spectacles, d’apparitions télé ou sur les réseaux sociaux.

L’exposition est présentée comme un voyage introspectif dans lequel l’artiste a capté les questions existentielles qui l’habitent.

Je me pose beaucoup de questions même si je ne prends pas la vie trop au sérieux et dans mes toiles, je me plais à brouiller les pistes. Quand elles sont trop “dark” je leur ajoute un trait d’humour, tout comme j’assombris parfois une œuvre plus joyeuse , a-t-il expliqué par voie de communiqué.

L'exposition se tiendra du 21 novembre au 14 décembre à la galerie d'art Yves Laroche de Montréal.