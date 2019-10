Pénurie de personnel en services de garde à Chicoutimi

Actuellement, il est impossible de respecter le ratio d'une éducatrice pour 20 enfants. La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay tente donc de recruter une dizaine de personnes pour combler le manque.

La porte-parole, Stéphanie Audet, explique que les critères d’embauche ont été revus pour faciliter le recrutement. Le diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance n’est pas requis.

C’est la raison pour laquelle on ouvre la porte à de jeunes retraités, des étudiants en voie de finir, des papas ou des mamans qui sont à la maison et qui voudraient faire quelques heures. Il y a quelques années, on n’avait pas ce problème-là. Maintenant, c’est plus difficile , convient la conseillère en communication.

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay offre un salaire de 21 $ l’heure. Cependant, le nombre d'heures travaillées est limité à 10 par semaine.

D'après le reportage de Louis Martineau