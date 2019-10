La navette médicale de Gravelbourg, un outil de socialisation

Pour le plaisir de voyager, de placoter, de s’amuser, d’avoir un peu du temps entre les rendez-vous […] C’est devenu, au moins pour quelques personnes, une activité sociale , raconte le bénévole Jean Hébert à l’émission Point du jour.

À écouter aussi : Les services de la navette médicale de Gravelbourg

À son avis, la navette médicale ne constitue pas seulement un lift, un taxi, mais une occasion de s’amuser aussi , explique-t-il.

Depuis le 10 juillet, les clients peuvent se rendre en fourgonnette à leurs rendez-vous médicaux dans des communautés près de Gravelbourg, soit à Regina, Moose Jaw, Swift Current et Assiniboia.

Les gens ont adopté et adoptent tranquillement la notion de pouvoir prendre une navette [...] pour leurs rendez-vous médicaux , souligne M. Hébert.

Pour faciliter la coordination des transports, il aimerait une plus grande concentration des rendez-vous lors de jours particuliers.

Par exemple, la prise de rendez-vous médicaux vers Moose Jaw pourrait avoir lieu tous les lundis.

On partirait avec une navette plus [remplie et on pourrait] être autosuffisant financièrement , avance-t-il.

Vers des excursions mensuelles axées sur le « bien-être »

Au cours des derniers mois, certains passagers de la navette médicale ont pu visiter certains lieux touristiques, comme le Musée du développement de l’ouest à Moose Jaw.

L’activité a tellement plu aux utilisateurs, que les responsables de la navette envisage d’organiser ce genre de sorties chaque mois.