Le ministère de l’Environnement consomme moins de papier, les citoyens aussi

Entre 2015 et 2019, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a diminué ses dépenses de 33 % pour du papier, et de 43 % pour de l’encre.

Le papier est l’une des ressources les plus consommées par les ministères et les organismes gouvernementaux.

Dans un document daté de 2013, le MELCC expliquait que la consommation de papier représente plus de 60 % de ses déchets.

Encore 20 pages par jour par fonctionnaire

En 2018-2019, le MELCC a dépensé 77 867 $ en papier.

Si on prend comme référence un prix en gros de 50 $ pour 5000 feuilles à imprimer, on obtient un total de près de 8 millions de feuilles blanches utilisées par le ministère l’an dernier, soit une moyenne d'environ 4600 pages par fonctionnaire (20 par jour travaillé).

On considère qu'un arbre produit environ 8300 feuilles de papier. Cela donne un arbre utilisé chaque année par deux fonctionnaires.

Le ministère s'est donné comme objectif de réduire son utilisation de papier d'ici 2020.

En date du 9 octobre 2019, après six mois d’exercice, le ministère avait dépensé 24 556 $ de papier et 23 634 $ d'encre. Il est donc sur une bonne lancée pour améliorer encore son bilan.

L'arrivée d'Internet a augmenté l'utilisation du papier

En 2013, le ministère de l'Environnement faisait un constat d'échec : l’arrivée des technologies de l’information, qui promettaient de réduire les besoins en papier, avait plutôt eu l’effet inverse, la consommation de papier ayant augmenté depuis l’apparition du courriel et des logiciels de bureautique.

On constate le même phénomène chez les citoyens. La démocratisation des ordinateurs et d'Internet a fait augmenter la consommation de papier, avant qu'une baisse ne s'amorce à partir de 2004.

Pour le savoir, nous avons croisé les données de consommation du papier d'écriture et d'impression fournies par Ressources naturelles Canada avec celles du recensement de la population.

En 2017, les Canadiens ont consommé 1,3 million de tonnes de papier d’impression et d’écriture (37 kilos par personne). C’est deux fois moins qu’au début des années 2000. Toutefois, les chiffres sont en stagnation ces dernières années.

Voici les conseils que le gouvernement du Québec donne aux fonctionnaires pour réduire leur consommation de papier et d’encre :

Travaillez à l’écran chaque fois que cela est possible.

N’imprimez que les pages dont vous avez besoin, ou copiez les passages utiles dans un document vierge pour n’imprimer que ceux‐ci.

Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille lorsque cela est possible.

Réutilisez les feuilles imprimées d’un seul côté comme papier brouillon