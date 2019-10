Dans une école de Saint-Roch, un fossé d'inégalités sépare les élèves

L’école des Berges dans le quartier Saint-Roch est passée d’une cote 8 à 7 cette année, selon l'IMSE du ministère de l'Éducation. Plus cette cote est élevée, plus l'école se trouve dans un milieu défavorisé, le tout basé sur une échelle de 1 à 10.

Le ministère de l'Éducation n’avait pas révisé sa grille de calcul depuis plusieurs années, se fiant aux données du recensement de 2006. Ce sont maintenant celles du recensement de 2016 qui sont utilisées.

La mère d'une fillette de neuf ans qui fréquente l'école des Berges depuis la maternelle estime que ce changement de cote accentue une situation déjà difficile. « On manque de services et les classes débordent », déplore Amélie Boisvert.

Amélie Boisvert avec sa fille Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

« Plus un indice est élevé, plus l’école a droit à du financement pour répondre aux besoins des élèves. Ce changement a un impact majeur pour les élèves qui se trouvent en milieu défavorisé », explique de son côté Daniel Gauthier, directeur par intérim du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (SERQ).

Des effets sur le budget

Le directeur de l'école des Berges, Kino Métivier, dit que le changement d'indice n'a eu aucun effet sur le nombre d'élèves par groupe puisque l'école a toujours eu un nombre maximal de 26 élèves par classe. Seules les écoles cotées 9 et 10 ont droit à des baisses de ratios.

Dans un milieu défavorisé, c'est énorme 26 élèves, surtout quand il y a plusieurs allophones dans une classe comme c’est souvent le cas à des Berges. Daniel Gauthier, directeur par intérim SERQ

« Il faut savoir qu’on vit dans un quartier avec une population défavorisée. Beaucoup d’élèves qui fréquentent l’école sont issus de l’immigration donc ça crée des besoins, notamment en francisation », renchérie Amélie Boisvert.

Ce changement d'indice a eu des répercussions sur le financement provincial octroyé à l’école. Selon la commission scolaire de la Capitale, plus l’IMSE tend vers l’indice 7, moins les sommes sont élevées .

Le ministère de l'Éducation indique quant à lui que le changement de cote de l'école peut avoir un léger impact à la baisse sur les allocations calculées par le Ministère pour les mesures budgétaires liées aux milieux défavorisés .

Or, le SERQ estime qu'un changement de cote peut diminuer le budget d’une école de plusieurs centaines de milliers de dollars, selon le nombre d’élèves inscrits.

Les directions ne peuvent clairement pas maintenir des niveaux de services si le financement diminue en lien avec la perte de la cote. Daniel Gauthier, directeur par intérim SERQ

La commission scolaire ajoute qu'il existe toutefois plusieurs mesures budgétaires pour les écoles et le changement d’IMSE n’est pas le seul facteur à prendre en considération. Elle donne comme exemple qu'à « l’école des Berges, il y a moins d’élèves en francisation inscrits cette année, ce qui a inévitablement un impact sur le budget ».

Il est faux de prétendre que la différence de budget entre les deux années est uniquement due au changement de la cote de défavorisation , a-t-il aussi été ajouté.

Des mesures d'atténuation

L'école des Berges a toutefois reçu 50 893 $ de la commission scolaire pour atténuer les effets du changement de cote cette année.

« Ce fonds a permis des ajouts de service en psychologie, en orthophonie et en orthopédagogie, ce qui nous a permis de maintenir le même service en psychologie et en orthophonie que l’an passé. Cependant, nous avons subi une baisse au niveau de l’orthopédagogie à la hauteur d'une journée par semaine », écrit le directeur de l'école des Berges, par courriel.

Un poste d'enseignant embauché pour soutenir l'enseignant d'une classe avec les élèves éprouvant plus difficulté a aussi été supprimé.

« Comme tout changement de ce genre, ça demande de l’engagement et de la créativité, le service sera rendu aux enfants, mais différemment », ajoute M. Métivier.

Trouver des services ailleurs

Roseline Roussel, la directrice générale du Pignon bleu, croit elle aussi que la nouvelle cote de l'école des Berges nuit aux services offerts aux élèves.

L'école des Berges a les mêmes besoins que les autres écoles du quartier qui ont une cote de 9 ou 10, d'après Roseline Roussel. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Il y a trois fois plus de familles, cette année, dont les enfants vont à l’école des Berges, qui utilisent les services du Pignon bleu. On a ouvert une liste d’attente, on n’est pas capable de rejoindre toutes les familles. Pour nous, c’est une grave préoccupation. Roseline Roussel, directrice générale du Pignon bleu

Roseline Roussel pense que ces familles viennent chercher du côté communautaire des services auxquels ils n’ont plus accès à l’école. Elle constate une augmentation de la demande, notamment dans les services de francisation, d’orthopédagogie, d’aide aux devoirs et des repas offerts sur l’heure du midi.

« Déjà sur la corde raide à 8 »

Ça fait des années que certains parents de l’école des Berges militent pour obtenir une « juste cote ». « Même avec une cote 8, on était sur la corde raide », soutient la mère de famille, Amélie Boisvert.

Même son de cloche du côté du syndicat. Le changement de l’IMSE ne fait qu’aggraver une situation qui était déjà injuste, ajoute le directeur par intérim Daniel Gauthier.

Tous les deux soulignent le fait que l'école des Berges offre un programme de concentration sportive et artistique (CSA) et que ce programme vient changer la donne.

Sur les 400 élèves de l'école, une centaine sont des jeunes inscrits à ce programme qui peut coûter des centaines de dollars par années, et dans certains cas quelques milliers de dollars. Pour y être admis, l'élève doit avoir une moyenne générale d'au moins 80 %.

Dans le calcul de l’IMSE, « c’est comme si chaque élève était un code postal. Le gouvernement va vérifier si ce code postal est associé à un milieu favorisé ou défavorisé et là, il va faire une moyenne, ce qui va générer une cote », déplore Daniel Gauthier.

La commission scolaire de la Capitale nie qu'il y a un lien entre le changement de cote du ministère et le programme sportif et artistique. Elle attribue le changement de l'IMSE de l'école au renouvellement de la clientèle dans le secteur Limoilou et à la revitalisation de la Basse-Ville de Québec.

La commission scolaire, en collaboration avec le comité de répartition des ressources, répond aux besoins de façon à ne pas pénaliser les milieux qui auraient de grands besoins , est-il écrit dans un courriel.

« Dans les 10 dernières années, le programme CSA s’est maintenu entre 85 et 95 élèves. L’indice a toujours été de 8, est-ce uniquement [la concentration] qui a fait changer la cote... il est difficile de le déduire hors de tout doute », ajoute le directeur, Kino Métivier.

Mais selon Amélie Boisvert et Daniel Gauthier, des Berges devrait avoir une cote de 9 ou 10, comme c'est le cas dans les trois autres écoles du quartier.

Trois autres écoles de Saint-Roch et Saint-Sauveur ont des cotes de 9 ou 10. Photo : Radio-Canada

« C’est évident que le CSA influence la cote de l’école. Ça ne fait aucun doute. C’est malheureux que pour attirer un genre de clientèle, on pénalise une clientèle qui est encore dans le besoin », déplore Daniel Gauthier.

« La mixité est plus que nécessaire. C’est juste que cette mixité-là, il faut la penser pour que chacun ait des chances égales », conclut Amélie Boisvert.