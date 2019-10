Didier Kashinda, un entrepreneur « modèle », s’en est allé

Chacun peut faire quelque chose, il suffit de s’élever! Même si c’est difficile, on peut toujours y arriver , insistait Didier Kashinda, lors d’un reportage télévisé de Radio-Canada en 2017.

Originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo, Didier Kashinda était ingénieur informatique. Après avoir suivi des études dans son pays d’origine et travaillé en Allemagne, il est venu s’installer au Manitoba.

J’ai d’abord commencé comme employé avant de monter ma propre entreprise , expliquait-il en 2017. Didier Kashinda a créé Revalus Informatics Inc, une entreprise d’ingénierie.

À Radio-Canada, le Manitobain d’adoption confiait que ce qui avait été le plus dur était de trouver des clients et de se faire une place dans le monde de l’entrepreneuriat étant nouveau et étant noir.

Didier Kashinda aura finalement réussi. L’ingénieur en informatique s’est fait connaître grâce à l’invention d’un système de détection d’impact et de contusion cérébrale dans les sports de contact comme le football et le hockey.

Je suis sûre que beaucoup seront étonnés de savoir qu’un tel casque a été conçu ici au Canada, au Manitoba, par un Africain , a-t-il expliqué.

Son ami de longue date, le pasteur Eric Nkiasi, le décrit comme un homme avec un très grand cœur. Attristé par la nouvelle de son décès, il souligne : il était toujours présent quand on avait besoin de lui, toujours disponible. C’est un monument important qu’on a perdu .

Dans une entrevue à l’émission Le 6 à 9, le conseiller en finances et en affaires Joël Lemoine, du Conseil de développement économique du Manitoba (CDEM), a fait part de sa tristesse. Selon lui, Didier Kashinda était un excellent entrepreneur . C’était un homme très bon dans ce qu’il faisait , a-t-il ajouté.

Selon le conseiller du CDEM, l’homme d’affaires est un modèle. S'il n'y avait que des hommes et des femmes passionnées comme Didier Kashinda, le monde serait en bonne voie , a-t-il commenté.

Selon le pasteur, les funérailles de Didier Kashinda sont prévues le 8 novembre.