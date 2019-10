Les étudiants étrangers grossissent les rangs du CCNB

L’établissement compte au total cet automne 2139 étudiants dans ses programmes réguliers, soit 199 de plus que l’an dernier.

La croissance est attribuée au recrutement de plus en plus d’étudiants à l’échelle internationale. Leur nombre est passé de 405 l’an dernier à 644 cette année. Ils constituent maintenant 30 % de la population étudiante au CCNB, précise la direction.

Le CCNB travaille très fort pour recruter des étudiants canadiens et des étudiants internationaux. Il se démarque sur la scène internationale en étant présent dans 27 pays et jouit donc d’une belle crédibilité dans ces régions. Celle-ci est reflétée dans le fait que plus d’étudiants internationaux choisissent le CCNB pour effectuer des études postsecondaires et nous en sommes fiers , souligne le président-directeur du CCNB, Pierre Zundel, par voie de communiqué.

Voici les domaines d’études du CCNB comptant plus de 100 inscriptions :