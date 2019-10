« Il existe, M. Trudeau, le projet de 3e lien », dit François Bonnardel

Deux ministres libéraux, Marc Garneau et François-Philippe Champagne, étaient pourtant bien au fait du projet avant les élections de lundi, souligne François Bonnardel.

« J’ai été très surpris de voir le premier ministre et des ministres nous dire que ce projet n’existe pas. Je le répète : “ il existe, monsieur Trudeau, ce projet. Il existe, il va se réaliser, on y travaille présentement ” », a martelé François Bonnardel mercredi matin, à l'entrée du conseil des ministres.

Ce projet existe. Ce projet est sur la table. Ce projet avance. Je reçois un rapport mensuel sur l’état d’avancement des travaux. Alors, tout va bien. François Bonnardel, ministre des Transports

François Bonnardel, ministre des Transports Photo : Radio-Canada

Le projet compromis?

Le projet pourrait pourtant être compromis. Du moins, dans le contexte d’un gouvernement libéral minoritaire qui devra composer avec des oppositions peu favorables au 3e lien pour se maintenir au pouvoir.

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a néanmoins bon espoir que le projet sera évalué avec rigueur par le gouvernement fédéral, une fois qu’il sera déposé.

« Moi, ce que j’ai entendu de la part du gouvernement, tant dans mes rencontres avec [Jean-Yves] Duclos notamment, que dans les propos qui sont tenus publiquement, c’est qu’ils attendent d’avoir l’information. »

Dès que l’information sera disponible, on va la leur fournir et je suis bien confiante que le projet va avancer. Tout le monde est bien conscient que c’est un projet très important pour les Québécois. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale

La CAQ réitère que le 3e lien sera construit à l'est de Québec. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L'opposition en remet à Québec

L'opposition libérale à Québec accuse pour sa part le gouvernement caquiste de cacher aux Québécois des informations importantes sur le projet. « Le gouvernement se sent attaqué, alors que ce qu'on veut, ce sont des réponses. Au lieu de rassurer les gens, le gouvernement alimente les suspicions », a indiqué le chef libéral par intérim, Pierre Arcand, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale.

Des propos que le premier ministre François Legault a aussitôt démentis.

« Durant les 4 dernières années du Parti libéral, il n’y a rien qui a été fait sur le 3e lien. Nous, on y travaille. On y travaille très fort. Il y aura un tunnel à l’est. Et quand les chiffres seront disponibles, on va les rendre publics ». a rétorqué M. Legault.

Le projet de 3e lien est évalué à au moins 4 milliards de dollars.