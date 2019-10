Décès de la curleuse Aly Jenkins après des complications à l’accouchement

Selon sa famille et ses coéquipiers, Aly Jenkins est morte d’une embolie amniotique, c’est-à-dire une complication rare pouvant être fatale lors de l’accouchement.

Son nouveau-né se trouve actuellement dans un état critique. Il a été placé dans une unité de soins intensifs néonatals, selon les informations données sur la page GoFundMe ouverte en guise de soutien à la famille. Mardi après-midi, plus de 84 000 $ avaient été amassés.

La communauté sportive de la Saskatchewan a envoyé de nombreux messages de soutien à la famille d'Aly Jenkins. Photo : (Aly Jenkins / Facebook)

Une athlète passionnée

À titre d’athlète, Aly Jenkins a participé aux championnats provinciaux féminins durant deux années consécutives. Elle a joué pour l’équipe Sherry Anderson lors des qualifications au Tournoi des Coeurs Scotties 2018-1919.

La communauté du curling est « anéantie » d’apprendre la mort d’Aly Jenkins, dit la directrice générale de CurlSask, Ashley Howard.

[C'était une joueuse] qui adorait la compétition et qui était passionnée par notre sport, une personne heureuse, agréable à affronter , poursuit Ashley Howard.

C’est quelqu'un qui voulait gagner, mais elle se battait toujours avec un sourire , ajoute-t-elle.

Elle avait le plus grand esprit de compétition et la plus grande intensité que j’aie jamais vus , raconte son ancienne coéquipière et amie Rachel Fritzler.

Même dans l’attente de son troisième enfant, Aly Jenkins lui aurait posé des questions sur le curling ou sa stratégie sur la glace, dévoile une autre ancienne coéquipière, Nancy Martin.

Les coéquipières Nancy Martin et Rachel Fritzler se sont présentées mardi au Nutana Curling Club à Saskatoon, en mémoire de leur ancienne coéquipière Aly Jenkins. Photo : Chanss Lagaden / CBC

La communauté de curling a été submergée de marques de soutien après la mort d’Aly Jenkins, dit la directrice générale de CurlSask, Ashley Howard.

Je ne pense pas qu'il existe un moyen facile de gérer ce genre de choses , affirme Chad Benko, le propriétaire de Synergy Strength, un centre de CrossFit de Warman, où s’est entraînée Aly Jenkins.

La seule chose qu'on peut faire, c’est de demander du soutien autour de vous , ajoute-t-il.

Augmentation du nombre de décès lors d’un accouchement

Les décès lors d'un accouchement se font rares au Canada, mais ils sont en augmentation, observe la présidente de la Société d’obstétriciens et gynécologues, Jennifer Blake.

Le nombre de décès lors d’accouchement augmente en raison de certains facteurs. Les mères plus âgées ont généralement plus de problèmes de santé , explique-t-elle.

La prévalence des superbactéries, du nombre de troubles et de complications liés à la santé mentale ainsi que la crise des opioïdes a certainement contribué à la mortalité maternelle au Canada et dans d’autres pays développés , souligne-t-elle.

L’embolie amniotique est une complication rare qui peut tuer de jeunes mères en bonne santé. Le liquide de l'utérus passe dans la circulation sanguine maternelle lors de l'accouchement. La cause de ce genre d'accident reste encore inconnue, précise la Dre Jennifer Blake.

Avec les informations de Bryan Eneas, Bonnie Allen, Vik Adhopia