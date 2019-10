Une école secondaire de Saint-Georges s'attaque au vapotage

La situation est devenue à ce point critique au sein de l’établissement depuis un an, que la direction a décidé de passer à l’action pour atténuer le phénomène.

Le temps de la pause-repas, les usagers ont pu délaisser leur cigarette électronique en échange d’un smoothie concocté pour l’occasion.

Une problématique provinciale

Josée Vaillancourt, intervenante en dépendance à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, constate que le phénomène n’est pas propre à une seule école. Tous les établissements sont touchés dans des proportions différentes.

C’est devenu plus problématique depuis l’année dernière, affirme-t-elle. Au fur et à mesure que l’année avançait, on voyait qu’il y avait de plus en plus d’élèves qui vapotaient à l’école ou qui s’achetaient des vapoteuses. On a ressenti un besoin plus intensif de faire de la prévention pour essayer d’enrayer ce phénomène.

L’adolescence est une période où le besoin de s’intégrer est grandissant, souligne Josée Vaillancourt qui remarque que les élèves du secondaire ont plus de chances de succomber à la tentation en cette période de vulnérabilité.

On a constaté que ce n’est plus que quelques élèves qui vapotent ou une clientèle plus problématique. [...] À l’adolescence on aime faire partie d’une gang, on aime être reconnu. Le vapotage est un autre phénomène qui amène aussi cette forme de reconnaissance là. Josée Vaillancourt, intervenante en dépendance à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

Ajoutez-y la facilité d’utilisation de l’appareil puis sa taille toujours plus petite, et le risque n’est pas amoindri. Cela a même fait en sorte que des jeunes ont commencé à fumer dans les salles de bain de l’école, dans les vestiaires lors du cours d’éducation physique et pendant les périodes de pause.

Les écoles confisquent de plus en plus de cigarettes électroniques. Photo : Associated Press / Malcolm Denemark

Des affiches

Dans son effort de lutter contre le phénomène, la direction de la Polyvalente de Saint-Georges vient également de poser une série d’affiches dans l’enceinte de l’école et sur son site extérieur. Les affiches visent à sensibiliser les étudiants, fumeurs ou non, sur les effets nocifs de la cigarette électronique.

Si tu leur dis qu’il y a un danger pour leur santé, ce n’est pas ça qui les accroche, explique l’intervenante. On y est allé avec des propos qui les rejoignaient plus, sur les risques de dépendance, sur les risques sur leur concentration, sur la mémoire. On y est allé avec des propos simples et clairs.

Les élèves des autres établissements d'enseignement de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin profiteront prochainement de la même campagne de sensibilisation.

Plusieurs pensent que ce n’est pas une cigarette, donc qu’ils ne peuvent pas tomber dépendants de leur vapoteuse, qu’ils peuvent arrêter quand ils veulent , dit-elle.

Dans quelques cas plus exceptionnels, Josée Vaillancourt raconte que la Sûreté du Québec a été appelée à distribuer des constats d’infractions aux plus récalcitrants. La direction de l’établissement a même dû suspendre quelques élèves.