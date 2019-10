Justin Trudeau face aux défis d'un gouvernement minoritaire

Avec 157 sièges sur 338 à la Chambre des communes, le premier ministre se retrouve à la tête d’un gouvernement minoritaire, ce qui le forcera à négocier des terrains d’entente avec l’un ou l’autre des partis d’opposition pour conserver la confiance du Parlement.

M. Trudeau hérite en outre d’un pays plus divisé qu'il ne l'était quatre ans plus tôt. Son Parti libéral a été rayé de la carte en Alberta et en Saskatchewan, et a perdu des appuis dans toutes les autres provinces du pays.

Dans un discours prononcé dans la nuit de lundi à mardi, M. Trudeau s’est contenté de prendre acte de la frustration des Albertains et des Saskatchewanais, et a dit avoir entendu le message des Québécois , qui lui ont accordé 35 sièges, soit à peine 3 de plus que le Bloc québécois.

Il a aussi indiqué que les électeurs avaient fait le choix d’un programme progressiste , et qu’il entendait poursuivre la lutte contre les changements climatiques, réduire le nombre d’armes à feu en circulation et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

Habituellement, les leaders des partis fédéraux s’adressent à la presse le lendemain des élections, comme l’ont fait mardi le conservateur Andrew Scheer, le néo-démocrate Jagmeet Singh et le bloquiste Yves-François Blanchet.