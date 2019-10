La gestion scolaire au coeur du congrès national des conseils scolaires francophones

Les 28 conseils scolaires membres de la FNCSF se rassemblent autour du thème Prendre notre place : Pour l’équivalence réelle en éducation.

On parle ici des moyens à mettre en oeuvre pour que les écoles de la minorité linguistique aient des résultats équivalents à ceux de la majorité; un principe qui, en Colombie-Britannique notamment, est au coeur d’une cause portée en appel, entendue par la Cour Suprême en septembre.

Cette année, le congrès met donc l’accent sur la justice, en lien avec la décision des juges, toujours en délibération. Cette décision aura un impact sur l'ensemble des provinces et territoires, souligne le président de la FNCSFFédération nationale des conseils scolaires francophones , Mario Pelletier.

Les congressistes pourront comprendre l'impact des causes scolaires, faire entendre leur voix et revendiquer leurs droits pour l’éducation en français Mario Pelletier, président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones

Des politiciens, des experts juridiques et des enseignants de diverses provinces canadiennes seront présents pour alimenter les discussions et partager leurs connaissances aux congressistes.

Cet aspect est d’autant plus important que des compressions dans les services en français ont eu lieu un peu partout au Canada, ajoute Mario Pelletier.

Des invités de marque, une programmation diversifiée

Parmi les invités phares du congrès : la ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Sonia LeBel, qui prononcera une allocution.

La ministre québécoise Sonia LeBel sera présente au congrès de la FNCSF à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Vincent Champagne

La conférence principale intitulée Prendre notre place sera donnée vendredi. Elle réunira la députée provinciale indépendante ontarienne Amanda Simard, l’ancien député fédéral de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, et le député fédéral acadien, Darrell Samson.

On a un nouveau gouvernement, alors on veut s'assurer d’avoir un poids politique. On a été chercher des experts pour être sûrs qu’on entende bien nos droits [en tant que minorité francophone] , dit le président de la Fédération.

La table ronde juridique, à l'horaire vendredi, réunira l’analyste et spécialiste des droits des minorités au Collège militaire royal à Kingston en Ontario, Stéphanie Chouinard, le directeur général par intérim du Programme de contestation judiciaire, Éric Cormier et l’avocat Mark Power.

Trois jeunes Franco-Manitobains diplômés de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) offriront leur perspective sur les écoles françaises. Il s'agit de Gavin Boutroy, journaliste à Radio-Canada, Kelly Bado, auteure-compositrice et finaliste à l’émission La Voix, Jonas Desrosiers, commissaire à la DSFM, et Janelle Delorme, cofondatrice de Coop Vélo Cité reconnue pour son engagement communautaire.

On a des étoiles montantes à travers le Canada [...]. La jeunesse, c’est l’avenir! Mario Pelletier, président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones

Parmi les événements attendus au congrès, on compte aussi un volet portant sur la sensibilisation à la culture autochtone dans les programmes scolaires. Quatre enseignants et conseillers scolaires, venus de Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Manitoba échangeront sur le sujet.

Les 28 conseils scolaires de la FNCSFFédération nationale des conseils scolaires francophones représentent plus de 170 000 élèves répartis dans près de 700 écoles à travers le Canada.