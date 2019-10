Les paroissiens de l’église Saint-Mathias acceptent l’offre d’un promoteur

Réunis en assemblée mardi soir, environ 160 paroissiens ont voté à 74 % pour l’offre d’achat.

Le promoteur compte transformer l'église en salle de spectacle et louer des espaces de bureaux. Il fait l’acquisition du bâtiment au coût de 50 000 $ et offre un accès gratuit à un espace dédié au culte à l’intérieur pour une période de dix ans.

Le président de la fabrique Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, René Lapointe, est heureux d'éviter la démolition de l'église et de pouvoir conserver un lieu pour prier.

La fabrique n'avait pas les moyens de payer les réparations nécessaires évaluées à 750 000 $.

Étant donné que nos finances ne nous permettent pas [de faire les réparations], on considère que c’est un bon projet et on est très content que les gens l’aient accepter.

René Lapointe, président de la fabrique Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus