Le PQ et QS demandent à Québec d'empêcher le projet Galt d'aller de l'avant

Est-ce que le ministre de l'Environnement peut nous confirmer que ce projet ne verra jamais le jour?

C'est la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, qui a ouvert le bal mercredi en interpellant le gouvernement au sujet du gisement pétrolier et gazier Galt, détenu par l'entreprise Ressources Utica.

Alors qu'on assiste partout dans le monde à un désinvestissement massif dans la filière des hydrocarbures, le gouvernement de la CAQ s'apprête à octroyer le tout premier permis d'exploitation pétrolière d'une compagnie détenue par des intérêts étrangers , a-t-elle affirmé pendant la période de questions à l'Assemblée nationale.

Le projet pétrolier prévoit d'exploiter le sous-sol gaspésien pour une période de 40 ans pour l'équivalent de 42 jours de consommation pétrolière , a déploré la députée.

Le gouvernement prétend que sans acceptabilité sociale, il n'ira pas de l'avant avec le projet Galt. Ben, je vous le dis aujourd'hui en tant que députée de Gaspé, native, et qui a grandi en Gaspésie, qui parle à son monde tous les jours sur le terrain, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale chez nous pour le pétrole. Méganne Perry-Mélançon, députée de Gaspé

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a réagi en affirmant que ses informations différaient de celles avancées par la députée.

Il y a une loi sur les hydrocarbures, il y a un règlement sous-jacent qui a été autorisé le 18 septembre 2018. Le règlement est strict, rigoureux et fait en sorte qu'aucune fracturation hydraulique n'est permise et que la protection des milieux hydriques est assurée et c'est par ce règlement et par la loi que notre gouvernement allons gouverner , a-t-il soutenu.

Pour ce qui est du projet en question, on n'est pas sur le point d'émettre une permission d'exploitation puisqu'elle doit être cohérente avec ce règlement et avec la loi , a assuré le ministre Julien.

Méganne Perry-Mélançon a également accusé la ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx, d'avoir vanté le projet Galt lors de sa récente tournée de consultation sur la lutte aux changements climatiques.

Est-ce que la ministre est à l'aise de faire une tournée sur les changements climatiques et en même temps vanter un projet pétrolier au nom de son gouvernement? a demandé la députée de Gaspé.

Comme son collègue Jonatan Julien, Mme Proulx a défendu le règlement relatif aux hydrocarbures adopté en 2018.

En ce moment, le processus d'évaluation des projets est tellement clair et contraignant que les promoteurs doivent vraiment se lever de bonne heure pour démontrer l'intérêt de cela. Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La ministre a également rappelé que son gouvernement n'autoriserait aucun projet sans l'accord de la population.

Pour nous, ce qui est important dans tous les projets d'exploitation, c'est qu'il y ait une acceptabilité sociale d'abord et avant tout, donc si la population de la Gaspésie n'approuve pas le projet, on va écouter ce qu'ils ont à dire , a soutenu la ministre Proulx.

Dans les dernières années, plusieurs citoyens se sont pourtant mobilisés contre le projet Galt.

Encore récemment, le groupe Environnement Vert Plus déplorait que Ressources Québec, une filiale d'Investissement Québec, soit toujours copropriétaire du site Galt avec deux autres actionnaires, dont Ressources Utica. Ressources Québec détient ainsi 8 400 000 $ dans le gisement situé près de Gaspé.

La menace d'un barrage parlementaire

Plus tard mercredi, c'est la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a profité de son passage à Gaspé pour réitérer son opposition à tout projet pétrolier.

On n'est pas un État pétrolier au Québec, alors pourquoi on le deviendrait au moment où la planète dit qu'il faut s'en retirer? Je pense qu'il est temps de mettre fin à ça, et on va continuer de faire les pressions nécessaires , a-t-elle affirmé.

Manon Massé estime que Québec doit se retirer immédiatement du projet, sans attendre les résultats de l'évaluation environnementale, et prévient que son parti est prêt à bloquer les travaux de l'Assemblée nationale si la CAQ ne prenait pas au sérieux les avertissements de Québec solidaire .

On a lancé un ultimatum, le 1er octobre 2020, on allait mettre notre pied à terre et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nuire aux travaux que la CAQ voudrait entreprendre, et donc faire un barrage parlementaire. Je pense que le barrage populaire est en train de s'organiser par lui-même. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Mme Massé a rejeté la réponse du ministre Julien concernant le règlement qui interdit la fracturation hydraulique au Québec.

Je ne suis pas capable de lui faire dire clairement que l'extraction pétrolière n'est pas acceptable, pas juste la fracturation. Il réfère au règlement adopté sous le gouvernement libéral qui interdit la fracturation dans le schiste, mais ici ce n'est pas du schiste, c'est du calcaire , a-t-elle rappelé.

Mme Massé a également réitéré l'importance d'investir plutôt dans énergies vertes, comme l'énergie éolienne.

