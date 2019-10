Le Village historique acadien de Pubnico apprécié par des internautes

L’expérience offerte aux visiteurs contribue à distinguer le Village historique acadien, estime son directeur général, Richard Larin.

Je pense qu’une de nos forces, ce sont nos interprètes qui sont en costumes d’époque. Ici au Village, on retourne au début des années 1900 et on raconte l’histoire et la culture de la vie acadienne dans la région. Nos interprètes, qui sont complètement bilingues, offrent des histoires. Ils font une connexion avec les visiteurs et en retour ces gens-là [...] souvent nous donnent de très, très bons commentaires soit verbalement, soit dans notre livre de visiteurs ou bien en ligne sur des sites comme TripAdvisor , explique Richard Larin.

Le Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse accueille environ 25 000 visiteurs par année. Ci-dessus, une activité sur le thème des médias sociaux organisée le 15 août dernier. Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Selon les données affichées mercredi sur le site internet de TripAdvisor, 86 % des 170 utilisateurs qui ont participé au classement du Village historique acadien lui ont accordé une note de 5 sur 5. Ce genre de classement contribue à attirer des visiteurs, estime M. Larin.

Je pense que oui parce que de plus en plus, les gens se tournent vers l’Internet pour évaluer leurs options pour faire leurs recherches durant les vacances, des voyages. Je pense que c’est une source d’information de plus en plus importante pour les touristes , dit-il.

Richard Larin lui-même répond à bien des commentaires rédigés par des internautes. Il dit croire que ce genre de communication est utile.

Je sais que pour nous et pour nos interprètes qui travaillent directement avec les visiteurs, je sais qu’eux apprécient beaucoup la rétroaction, les commentaires positifs des visiteurs. Donc, en retour je pense qu’en partie notre message c’est de les remercier pour les mots positifs et l’encouragement qu’ils nous fournissent.

Le Village historique acadien attire environ 25000 visiteurs par année. Ces personnes proviennent de la Nouvelle-Écosse, de l’ensemble du Canada, des États-Unis, de l’Europe et de l’Australie, indique M. Larin.

Les 10 musées de la Nouvelle-Écosse en tête du classement sur TripAdvisor: