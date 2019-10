Un nouveau réseau de bornes de recharge pour voitures électriques en Mauricie

Le Réseau mauricien de bornes de recharge pour véhicules électriques s’étend dans les MRC des Chenaux, Mékinac et Maskinongé, ainsi que dans l’agglomération de La Tuque et de Shawinigan.

C’est quand même innovateur qu’une région au complet se mobilise pour développer un réseau de bornes électriques , a souligné Isabelle Bordeleau, agente de développement de territoire à la MRC de Maskinongé et responsable du comité régional du projet.

Le directeur adjoint de l’Association des véhicules électriques du Québec, région Mauricie, Sébastien Pothier, considère que le nouveau réseau de bornes est un pas dans la bonne direction, mais qu’il reste du chemin à faire. Il faut cependant s’assurer d’installer des bornes à d’autres endroits, comme proche des établissements hôteliers ou de divertissement, a-t-il ajouté.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, il y avait 2919 véhicules électriques ou hybrides au Québec en 2014. Cinq ans plus tard, on en compte 43 222, soit 15 fois plus.

Source : Circuit électrique