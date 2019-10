Google annonce une percée majeure en informatique quantique

Partagez via Courriel(Fenêtre modale)

Partagez via Courriel(Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn(Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn(Fenêtre modale)

Partagez via Twitter(Fenêtre modale)

Partagez via Twitter(Fenêtre modale)

Partagez via Facebook(Fenêtre modale)

Partagez via Facebook(Fenêtre modale)

Radio-Canada

Google a confirmé mercredi avoir réalisé une avancée majeure dans le domaine de la recherche en informatique quantique. Selon le géant californien, son processeur Sycamore 54-qubit n’a eu besoin que de 3 minutes et 20 secondes pour effectuer un calcul que les traditionnels superordinateurs auraient mis 10 000 ans à réaliser.

Cette découverte, qui avait déjà fuité le mois dernier, a été publiée mercredi dans la revue scientifique Nature. L’informatique quantique est encore balbutiante, mais elle pourrait révolutionner des tâches que les ordinateurs existants mettent des années à accomplir, comme la découverte de nouveaux médicaments ou l’optimisation des transports en milieu urbain. Une prouesse « impressionnante » La communauté scientifique salue cette percée technologique, qui peut être comparée à ce que le premier vol accompli par les frères Wright a représenté pour le domaine de l’aviation en 1903. C’est une prouesse technologique impressionnante et très complexe , a déclaré Michel Devoret, professeur de physique appliquée à l’université de Yale. J’aime comparer cela aux débuts de l’aviation. Plusieurs engins n’ont fait que quelques mètres en l’air , a-t-il ajouté. IBM conteste Google n’est pas le seul dans la course aux progrès en informatique quantique. IBM, qui possède le superordinateur que Google affirme avoir battu, a réfuté la suprématie de Google. Dans un billet de blogue publié lundi, IBM a indiqué que le calcul réalisé par processeur Sycamore 54-qubit pouvait être effectué en 2,5 jours par un système classique, et non en 10 000 ans. Plus de détails à venir À lire aussi : Google prétend avoir atteint la « suprématie quantique »