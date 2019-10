Un ancien membre des Hells Angels de Kelowna pourrait être expulsé du Canada

La Cour d'appel fédérale a rejeté sa demande de révision d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) qui le juge inadmissible au Canada en raison de sa grande criminalité. David Roger Revell pourrait donc être renvoyé en Angleterre, son pays d'origine.

L'homme âgé de 55 ans soutient que devoir quitter le Canada pourrait lui causer un préjudice psychologique exceptionnel qui serait extrêmement disproportionné par rapport à ses crimes, violant ainsi les droits que lui garantit la Charte.

Mais le juge Yves de Montigny rejette ces arguments.

Mis à part le fait qu'il laissera derrière lui ses enfants, ses petits-enfants et son partenaire, et qu'il est un étranger en Angleterre, M. Revell n'a pas démontré de circonstances particulières qui iraient au-delà des conséquences typiques d’un renvoi , lit-on dans le jugement.

Pas d'amis et peu de famille

M. Revell est arrivé au Canada du Royaume-Uni en 1974, à l'âge de 10 ans. Il est résident permanent, mais n'a jamais fait les démarches pour obtenir la citoyenneté canadienne. Il travaille aujourd'hui comme technicien de puits de pétrole en Alberta et a trois enfants adultes qui vivent au Canada.

Il a plaidé à la cour qu'il n'avait pas d'amis et une seule tante âgée dans son pays d'origine.

Ancien collaborateur de la section East End Hells Angels à Kelowna, en Colombie-Britannique, M. Revell a été reconnu coupable de possession et de trafic de drogue en 2008 et condamné à cinq ans de prison. Il a également plaidé coupable en 2013 pour agression armée et voies de fait causant des lésions corporelles à son amie de l'époque, et a été condamné à une peine avec sursis.

Avec les informations de Bethany Lindsay