Des membres de la communauté francophone primés pour leur capacité d'entrepreneuriat

Éducation, services de traduction et tourisme : les entrepreneurs francophones innovent et leurs efforts sont salués. La Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface a annoncé les lauréats des prix de l'entrepreneurship 2019.

Ces prix, c’est notre raison d’être, c’est pourquoi nous existons , a déclaré le président de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface (CCSFB), Phillippe Richer, à l’émission Le 6 à 9, avant de dévoiler les lauréats des prix de l’entrepreneuriat.

Ces distinctions sont remises depuis 1995. Elles permettent de souligner le travail et reconnaître l’importance des entreprises dans la communauté francophone.

Cette année, dans le cadre de la semaine des petites et moyennes entreprises qui se déroulent jusqu'au 26 octobre, trois prix sont remis : le prix jeunesse, le prix de distinction et le prix d'entrepreneur.

Le prix jeunesse

Josianne Barnabé et Kailey Lefko sont des adeptes de la pleine conscience et c'est ainsi qu'elles ont eu l'idée de créer Educalme. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Educalme reçoit le prix jeunesse. L’entreprise a été créée par deux enseignantes francophones adeptes et passionnées de pleine conscience.

On pratiquait la pleine conscience dans nos propres vies et on trouvait que ça nous aidait beaucoup alors on a commencé à enseigner ça dans nos salles de classe , explique Kailey Lefko, une des créatrices d’Educalme.

Les deux professionnelles de l’éducation ont voulu partager leurs recettes pour enseigner dans une salle de classe plus calme et devant des élèves plus sereins. Elles ont eu l’idée de développer un outil en ligne à destination des autres enseignants.

Les enseignants qui utilisent notre programme voient que les enfants qui au début de l’année scolaire ont des difficultés à gérer leurs émotions, développent des stratégies pour qu’ils puissent gérer leurs émotions eux-mêmes , ajoute Mme Lefko.

Josianne Barnabé et Kailey Lefko sont honorées d’être reconnues par la communauté francophone pour leur travail. Dans les cinq prochaines années, elles espèrent continuer à développer leur outil et leur méthode.

Le prix de distinction

L'entreprise Parenty Reitmeier Translation services a remporté le prix de distinction de la Chambre de commerce. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

L’entreprise Parenty-Reitmeier, spécialisée dans les services de traduction, obtient le prix de distinction.

Jean-Pierre Parenty a créé, il y a près de 30 ans, une entreprise reconnue à travers différents pays pour ses services de traduction, de révision des textes, de gestion de la terminologie et de services de mise en page.

C’est une belle surprise, déclare la vice-présidente Lynn Reitmeier. Nous sommes contents que notre équipe soit reconnue pour son travail.

Le prix de l'entrepreneur

Dominique Noel, propriétaire du gîte La Cabane guesthouse, à Saint-Boniface Photo : marcel druwé (m-photo.ca) / Marcel Druwé

Le prix de l'entrepreneur est décerné à Dominique Noël, propriétaire de La Cabane guesthouse. Située sur le boulevard Provencher, La Cabane guesthouse est une auberge de jeunesse. C’est un des rares endroits qui permet aux voyageurs de se loger à bas prix à Winnipeg.

Il est important de célébrer nos succès, ajoute le président de la Chambre de commerce. Les candidats ont beaucoup à apporter et les gagnants ajoutent beaucoup de valeurs à notre société.

La soirée de remise des prix aura lieu le 20 novembre prochain.