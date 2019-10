Les centres de tri du N.-B. souhaitent en finir avec l’accumulation des déchets

Les centres de tri du Nouveau-Brunswick emmagasinent des centaines de tonnes de plastique. Alors que les citoyens recyclent de plus en plus, peu d’entreprises locales sont intéressées à acheter la matière, ce qui commence à poser un sérieux problème dans les centres de tri.

Nous ne voulons pas l'enfouir tout de suite, s’inquiète Marc-André Chiasson, agent des communications chez Éco 360 de Moncton. Nous gardons espoir qu’un nouveau marché nous sortira du bois.

L'entreprise, qui gère le site d'enfouissement du sud-est du Nouveau-Brunswick, est confrontée à cette problématique depuis plusieurs années.

En 2018, la Chine a décidé de fermer ses portes et freiner ce domaine d’exportation.

Depuis, plusieurs pays, dont le Canada, peinent à trouver une alternative dans la gestion de leurs matières recyclables. Le Nouveau-Brunswick n’est pas épargné.

Mesures restrictives

En septembre, la Gestion des déchets solides de la région de Fredericton a appris que ses déchets ne seraient plus les bienvenus en Chine.

Les règles d’importation sont devenues de plus en plus strictes en concomitance avec l’augmentation de la production des déchets.

Par exemple, si le plastique était sale ou mal trié, les exportations étaient bloquées. Avec de telles mesures restrictives, les entreprises de tri ont dû s’adapter rapidement, mais la transition ne s’est pas faite rondement. Elles ne savent plus quoi faire avec les matières recyclables.

Être responsable de ses propres déchets

Cela signifie que nous allons devoir commencer à repenser notre façon de faire les choses. Cela signifie également qu'une grande partie du matériel qui était transformé en Asie sera traité et transformé plus près de chez nous. Nous allons enfin prendre un peu plus de responsabilités pour les déchets que nous créons , explique Gena Alderson, coordonnatrice du réacheminement des déchets chez Eco 360.

Gena Alderson est coordonnatrice du réacheminement des déchets chez Eco 360 de Moncton. Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut/ CBC

Le problème du film plastique - sacs de recyclage bleus, sacs à provisions, sacs à pain et sacs à fruits - est qu'il s'agit d'un matériau chimiquement difficile à décomposer , explique Mme Alderson.

Malgré tout, elle espère trouver une entreprise de recyclage locale intéressée à acheter les matières qui s’accumulent dans ses entrepôts.

Pendant des décennies, la moitié du plastique mondial était envoyé en Chine, où un secteur manufacturier en plein essor s’occupait de la gestion de matériaux recyclables et répondait ainsi à une demande grandissante.

Avec les informations de CBC News.