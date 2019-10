Rimouski cherche à réduire la consommation d'électricité de son éclairage de rue

D'autres propositions sont aussi étudiées comme la gradation de l'éclairage ou l'installation d'un système de détection de mouvements.

C'est un citoyen qui a soulevé la question de l'éclairage de rue lors de la période des questions du public de la séance du conseil municipal de mardi soir.

Le directeur général de la Ville de Rimouski, Claude Périnet, a répondu à sa question. Il a ajouté que le mandat d'étudier ces différents scénarios a été confié à une firme d'ingénieurs.

Le projet s'inscrit dans les efforts de la Ville de Rimouski pour améliorer sa performance environnementale.

Un montant de 20 000 $ provenant du Fonds pour les projets écoresponsables de la Ville a été attribué pour la réalisation de cette étude.

Le conseil municipal a adopté une résolution dans laquelle il recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, d'accepter la demande de l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra.

L'entreprise demande à la Commission la permission d'utiliser un terrain zoné agricole à des fins autres que l'agriculture pour y construire une usine mobile de béton bitumineux.

Ce terrain, d'une superficie de deux hectares, soit l'équivalent d'environ quatre terrains de football américain, est situé sur la route du Bel-Air, près du lieu d'enfouissement technique. Construction B.M.L. y exploite déjà une carrière.

Selon le maire Parent, l'entreprise souhaiterait construire cette usine temporaire puisqu'elle prévoit réaliser d'importants travaux d'asphaltage l'an prochain pour le ministère des Transports.

À la Ville, on ignore encore la teneur de ces projets pour l'instant, mais ils seraient suffisants pour justifier des opérations 24 heures sur 24 à cette potentielle usine.

Lors de la séance du conseil municipal de mardi soir, il a aussi été annoncé que le Centre de services animaliers de la Ville de Rimouski sera géré par un organisme sans but lucratif (OBNL).

Le maire de Rimouski affirme que plusieurs citoyens avaient fait part de leur désir de voir mettre sur pied un organisme à but non lucratif.

La gestion par un OBNL va permettre d'être plus près de la population, plus près des utilisateurs. [...] C'est définitivement l'orientation que je souhaitais que le conseil adopte et on était unanimes.

Marc Parent, maire de Rimouski