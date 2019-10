Maxime Blanchette-Joncas : un nouvel élu, des espoirs et des inquiétudes

Le maire de Rimouski, Marc Parent, souhaite rencontrer M. Blanchette-Joncas prochainement pour discuter des enjeux importants pour la région.

Il espère notamment qu'Ottawa agira rapidement pour financer le projet de rénovation et d'agrandissement du Théâtre du Bic, pour lequel Québec a annoncé sa participation au début du mois.

C'est un dossier qui va devoir être mené rapidement par M. Joncas parce que ces gens-là attendent depuis longtemps , a affirmé le maire.

Le maire de Rimouski, Marc Parent Photo : Radio-Canada / François Gagnon

M. Parent, qui avait incité les Rimouskois à voter pour un parti qui avait des chances de former le gouvernement en début de campagne, n'a pas voulu dire si l'élection d'un député de l'opposition par les électeurs de sa ville nuira à la réalisation des projets que son administration a soumis au gouvernement fédéral.

On a une réalité, on a un nouveau député et on va continuer à travailler avec ce député-là comme on a travaillé avec les députés antérieurs. Marc Parent, maire de Rimouski

De son côté, le président de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, affirme que le dialogue était très facile avec le député sortant. Il espère que le dossier du transfert des fermes familiales sera résolu malgré la défaite de Guy Caron aux élections de lundi.

M. Caron était très très actif, on n'avait pas besoin de lui expliquer longtemps. On a su que M. Caron n'était pas élu. Mais nous, on a à travailler avec les gens en place , affirme-t-il.

Gilbert Marquis, président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Pour sa part, le préfet de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, n'a pas caché sa déception d'avoir perdu un député d'expérience, bien au fait des défis régionaux .

Avec Guy, ça travaillait très bien, mais ça fait partie du jeu, les gens ont choisi d'élire un autre candidat, on va le faire et on n'a pas le choix. Francis St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette et maire de Saint-Anaclet-de-Lessard, Francis St-Pierre Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Lundi, les électeurs ont porté au pouvoir le bloquiste Maxime Blanchette-Joncas dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques. Il a obtenu 38 % des suffrages, soit 4305 voix de plus que le député néo-démocrate sortant Guy Caron.

