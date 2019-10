Le directeur du FICFA, Marc Gauthier, honoré par le Consulat de France

Marc Gauthier a assisté aux balbutiements du Festival international du cinéma francophone en Acadie et fait partie intégrante de cette aventure depuis des années. Lors de la 33e édition du festival, le directeur général recevra l’insigne de Chevalier des arts et des lettres par le Consulat de France.

Cet ordre honorifique récompense les acteurs de la scène artistique et littéraire qui se sont distingués par leurs créations et dont la contribution a nourrit le rayonnement des arts et des lettres en français dans le monde.

Marc Gauthier sera décoré le 15 novembre, le lendemain de la première du festival.

Le natif de Kegwick a débuté sa carrière en cinéma en 2003 au FICFA pour ensuite, en devenir le directeur général en 2013.

Sa passion l’a mené, au fil des ans, à participer à la création de plusieurs partenariats contribuant, notamment, à la professionnalisation du cinéma acadien.

Par voie de communiqué, le consul général de France des provinces atlantiques, Johan Schitterer, s’est dit enthousiaste: Nous sommes très heureux de rendre ainsi hommage à la carrière de M. Gauthier et à ses incitatives en faveur de la diffusion des cultures françaises et francophones. Chaque année, le FICFA présente de nombreux films français et il fournit un travail extraordinaire dans la promotion du septième art de notre beau pays.

M. Gauthier recevra l’ordre avant la fermeture imminente du consulat de France de Moncton.

En août dernier, Édith Butler a également été honorée de ce titre de l’Ordre des arts et des lettres de la République française.