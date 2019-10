La police britannique découvre 39 corps dans un conteneur

Trente-neuf corps ont été découverts dans la nuit de mardi à mercredi à Grays dans l'Essex, à l'est de Londres, dans un camion dont le chauffeur, originaire d'Irlande du Nord et âgé de 25 ans, a été arrêté pour meurtre, a annoncé la police britannique.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion venait de Bulgarie et était entré au Royaume-Uni le 19 octobre à Holyhead, port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne et desservant notamment l'Irlande.

Aucune précision n'a été apportée dans l'immédiat sur l'origine des victimes. On ne sait pas non plus s'il s'agit de migrants. Nombre de migrants tentent de rejoindre le Royaume-Uni ces dernières années en se cachant dans des remorques de camion ou par des embarcations traversant la Manche.

Face au renforcement des contrôles sur les côtes de la Manche, l'Irlande peut constituer un pays de transit sur les routes de migration en raison de l'ouverture des frontières entre le pays et le Royaume-Uni.

Le processus d'identification des victimes est en cours , selon Andrew Mariner, responsable de la police de l'Essex, cité dans le communiqué.

La police a été alertée vers 1 h 40 par les services de secours, qui ont découvert les victimes, selon un communiqué de la police de l'Essex. Il s'agirait de 38 adultes et un mineur.

Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue, a-t-il ajouté.

Un dispositif de sécurité a été mis en place et les accès de la zone industrielle de Waterglade, où le camion a été découvert, ont été fermés.