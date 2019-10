Pourquoi Gravelbourg a-t-elle vu sa cathédrale devenir une co-cathédrale?

Au départ, Gravelbourg avait son église, l'église Notre-Dame-de-l'Assomption , sacrée cathédrale en 1930, au moment où le diocèse du village a été créé.

En ce début du 20e siècle, l'espoir des premiers missionaires était de faire de Gravelbourg le centre canadien-français de la Saskatchewan.

Au début du siècle, tout était possible.

Mais au fil des ans, la réalité s'est imposée.

Tout commence dans les années 1950, avec une dépopulation rurale qui devient de plus en plus grande.

Les fidèles se pressent de moins en moins pour écouter la Sainte Parole, raconte Réal Forest, membre du comité organisateur des célébrations du centenaire de la co-cathédrale de Gravelbourg et ancien maire du village. « La population était à la baisse en général, la pratique religieuse était à la baisse. Pour des raisons pratiques, des raisons financières, la décision fut prise. Mais quand même, cela a été difficile pour nous à Gravelbourg, d'accepter cette décision là., »

Dans ces conditions, la cathédrale est jugée trop grande pour cette municipalité d'environ 1000 habitants. La cathédrale est rétrogradée.

Gravelbourg sera un diocèse francophone pour la Saskatchewan de 1930 à 1998

Le diocèse de Gravelbourg est fusionné avec celui de Regina à l'aube des années 2000. La cathédrale du Saint-Rosaire, à Regina, détrône Notre-Dame de Gravelbourg en 1998.

Maintenant, nous avons la responsabilité de préserver la langue française et de bien servir les paroisses francophones et bilingues, dans la mesure du possible.

Monseigneur Donald Bolen, archevêque de Regina