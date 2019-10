Les frictions tournaient autour d’une lettre de Québec 21 déposée au vice-président du conseil, Vincent Dufresne. Dans la missive, l'opposition réclame un traitement des règlements plus équitable lors des échanges.

Dès l'ouverture de la séance, Vincent Dufresne y est allé d’une mise au point et a demandé aux élus de débattre dans le respect.

Je vais donner le ton. Il y a des choses que je ne tolèrerai pas dans cette salle du conseil , a-t-il prévenu.

Malgré tout, le président s'est relevé peu de temps après pour rappeler aux conseillers d’utiliser à bon escient leur droit de parole.

Le ton a finalement monté lors d'un échange entre M. Dufresne et l'élu de Québec 21, Patrick Paquet, du district de Neufchâtel-Lebourneuf.

Séance houleuse au conseil municipal de Québec

Après avoir accusé les membres de Québec 21 de le regarder avec de la hargne , M. Dufresne a suspendu la séance.

Le conseiller Steeven Melançon a déposé la lettre envoyée au vice-président du conseil municipal, Vincent Dufresne, lundi. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Tirs nourris de l'opposition

Québec 21 a également bombardé l’équipe Labeaume en l’absence du maire. Celui-ci devait commenter les retards du chantier de l’édifice F.X.-Drolet.

Les citoyens veulent des réponses! C'est votre travail de rendre des comptes! Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Lundi, Radio-Canada révélait que la Ville de Québec n'avait tout simplement pas demandé de permis au ministère de l'Environnement pour la décontamination du site.

Pour 2019 et 2020, plus de 21 millions de dollars apparaissent néanmoins au plan triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Québec afin d’aménager la future cour municipale, un centre de détention et un nouveau poste de police dans l'édifice de la rue du Pont.

L’équipe Labeaume, de son côté, a reproché à Québec 21 de s'opposer systématiquement aux projets d’envergures, comme celui du tramway.

Avec les informations d'Olivier Lemieux