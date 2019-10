Les cloches de la co-cathédrale de Gravelbourg: quand passé et présent résonnent

Elles sonnent à l'unisson. Les cinq cloches de la co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Gravelbourg font partie du paysage et de la communauté presque depuis sa création. André Moquin a grandi avec elles. Il est le fils d’un des bedeaux qui s’est longtemps occupé des cloches de la co-cathédrale. Parler des cloches, c'est raconter sa vie.

En 1954. Paul Moquin et sa famille quittent leur vie d’agriculteurs à Makwa, dans le nord de la Saskatchewan. Ils emménagent à Gravelbourg, dans le sous-sol de ce qui était la cathédrale. Le nouveau rôle de Paul est d’entretenir l'édifice religieux et de faire sonner les cloches quand il le fallait.

En 1954, son fils, André Moquin, a 10 ans.

Les souvenirs sont surtout rattachés au logis [...] La cathédrale, c’est un peu l’extension de mon chez-moi. André Moquin, fils du bedeau

La famille Moquin, lors d'un repas dans le sous-sol de la cathédrale, en 1970 Photo : courtoisie / André Moquin

Pendant 25 ans, la vie de la famille fut rythmée par la discipline des cloches. À 6 h et 18 h, André raconte que son père devait être au poste et ponctuel pour sonner l’heure. À l'occasion, il sonnait aussi l'angélus lors des funérailles et autres célébrations.

Papa devait en prendre soin et souvent des gens venaient l’aider pour sonner avec lui les cinq cloches. André Moquin, fils de bedeau

J’ai beaucoup travaillé avec papa pour nettoyer, passer la vadrouille, épousseter les bancs… On a travaillé, mais aussi, on a fait des farces , se rappelle André, qui a passé toute sa jeunesse dans la cathédrale.

Adolescent, André Moquin a mis le volume de son tourne-disque au maximum lors d’une messe du dimanche, une blaque qui n'a pas vraiment plu au curé. Photo : courtoisie / André Moquin

Des cloches qui ont traversé l'océan

Retracer la vie de Paul le bedeau est un bon prétexte pour se pencher sur l'histoire des cloches qu'il faisait sonner.

La cloche Ste-Philomène a été achetée à la Maison Bollée du Mans, en France. Une fonderie qui a disparu après la Première Guerre mondiale.

À ce mastodonte, qui était déjà installé dans la première chapelle blanche du village, s'ajoutent quatre autres cloches Paccard, venues elles aussi du vieux-continent.

L'abbé et peintre français Charles Maillard, avec l'aide de l'entrepreneur québécois Claude-Émile Morissette, avait commandé, en 1929, la série "Fa", "Si bémol", "Ré" et petit "Fa" auprès de cette fonderie basée en Haute-Savoie, en France.

En tout, les cloches Paccard ont coûté plus de 2000 dollars. Photo : courtoisie / Fonderie Paccard

Les cloches sont arrivées à Gravelbourg un an plus tard. Juste à temps pour les préparatifs des fêtes d'installation du premier évêque de Gravelbourg et futur archevêque de Québec, Monseigneur Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve.

Le Canada est un des pays, après la France, où il y a le plus de cloches Paccard, et les missionnaires catholiques contribuent fortement à ce voyage des cloches , explique Anne Paccard, épouse d'un des descendants du premier fondeur.

La plus grosse sonnerie en volée du monde vient d’ailleurs de la fonderie Paccard. Elle se trouve dans la cathédrale de la Transfiguration, à Markham, près de Toronto.

La particularité de la maison Paccard, c'est le son, qui est vraiment exceptionnel. [...] Depuis l’origine de la fonderie, les cloches ont toujours été d’une grande justesse, ce qui était rare au 19e siècle. Anne Paccard, épouse d'un des descendants du premier fondeur Paccard

Une musicalité qui s’est transportée jusqu’à Gravelbourg, à travers le temps et l’espace. Les cloches de l’édifice sonnent aujourd’hui de façon automatisée. Les souvenirs qu'elles encore, eux, sont indélébiles.