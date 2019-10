Anthony Kavanagh à la défense des personnes souffrant de l’apnée du sommeil

Il a choisi de faire une rare incursion dans la sphère politique, mardi, en exhortant le gouvernement Legault à rembourser le coût de l'appareil qui permet aux milliers de malades souffrant de l'apnée du sommeil de retrouver une certaine qualité de vie.

Cet appareil, qui n'est pas couvert par le régime de l'assurance-maladie, lui a littéralement sauvé la vie , a commenté M. Kavanagh, mardi, en conférence de presse, dans le hall du parlement, entouré du député péquiste Sylvain Gaudreault, lui aussi une victime de l'apnée du sommeil, et de deux médecins venus appuyer leur revendication, la directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec, Dominique Massie, et le Dr Frédéric Series, chercheur reconnu en ce domaine.

L'apnée du sommeil se caractérise par des pauses respiratoires de plus de 10 secondes, qui se produisent plus de cinq fois par heure pendant le sommeil.

M. Kavanagh a vu sa vie tellement chamboulée par cette maladie pendant des décennies, au point de craindre devenir fou et d'en mourir, qu'il a décidé d'en devenir le porte-étendard pour venir en aide à d'autres malades, en tant que porte-parole de l'Association pulmonaire du Québec.

Je ne serais pas devant vous ce matin, si je n'avais pas eu cet appareil assure-t-il, encore étonné de constater que le coût de la machine en question est remboursé dans plusieurs provinces canadiennes et dans tous les pays industrialisés, selon celui qui a dormi pendant des années en ronflant comme un marteau-piqueur.

Partout, sauf au Québec. C'est insensé, pour moi , a-t-il déploré, en espérant que la ministre de la Santé, Danielle McCann, entendra son cri du cœur.

L'appareil se détaille autour de 1300 dollars. Il en coûterait au trésor public environ 30 millions de dollars pour soulager toutes les personnes atteintes et leur permettre de trouver un sommeil normal.

Même s'il continuait à faire crouler de rire les foules qui assistaient à ses spectacles, M. Kavanagh affirme qu'à une certaine époque il n'avait plus aucune qualité de vie.

Je gardais deux heures d'énergie par jour pour faire mes shows, et tout le reste de la journée j'étais dans un brouillard, j'étais épuisé et j'étais dans un état de faiblesse, même au niveau de la volonté et du mental, et tout, et il y a des gens qui en ont profité. Il y a des gens qui ont profité de cette faiblesse-là, et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, des opportunités, beaucoup de choses.

Anthony Kavanagh