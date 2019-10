Élections Canada reçoit plus de 70 plaintes du Commissaire aux langues officielles

Radio-Canada a rapporté lundi que des électeurs se sont plaints du manque de services en français dans différents bureaux de scrutin en Atlantique. Au lendemain des élections, le Commissaire aux langues officielles du Canada dépose plus de 70 plaintes à Élections Canada.

Élections Canada rapporte avoir reçu plus de 70 plaintes du Commissaire aux langues officielles concernant les services en français dans les bureaux de scrutin le jour de vote.

L'organisme soutient qu'il travaille de près avec les différentes collectivités du Canada pour répondre à leurs besoins linguistiques.

Un conseiller chez Élections Canada, Ghislain Desjardins, indique qu'on tente toujours de recruter des travailleurs qui sont capables d'offrir un service dans les deux langues.

Les travailleurs électoraux proviennent de la collectivité et ils sont donc là pour servir les membres de leur propre collectivité , souligne-t-il.

Selon M. Desjardins, plus le taux de chômage d'une région est faible, plus il est difficile de mettre la main sur des travailleurs, encore moins ceux qui parlent le français et l'anglais.

Nous analysons les plaintes que nous avons reçues, et nous aurons certainement un meilleur portrait de la situation après les élections Ghislain Desjardins, conseiller chez Élections Canada

Nombre de plaintes par province et territoires : Nouveau-Brunswick : 5

Nouvelle-Écosse : 5

Île-du-Prince-Édouard : 1

Terre-Neuve-et-Labrador : 2

Ontario : 52

Québec : 2

Alberta : 1

Colombie-Britannique : 1

Manitoba : 3

Yukon : 1

Territoires du Nord-Ouest : 1

Le conseiller explique que chaque plainte est soumise à un examen effectué par l'administration centrale et le directeur de scrutin responsable du lieu visé par ladite plainte.

La majorité des plaintes portent sur un manque de personnel bilingue dans les bureaux de vote.

Selon les renseignements d'Élections Canada, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont été embauchées pour la période électorale dans le but de servir 27 millions d'électeurs dans 338 bureaux de scrutin.