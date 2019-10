Une bataille des Plaines pour l’élite du cross-country québécois

Les meilleurs coureurs universitaires au Québec se livreront bataille sur les plaines d’Abraham, samedi après-midi, à l’occasion des championnats provinciaux de cross-country. Et dans l’esprit de 1759, tout porte à croire que la victoire ira aux participants aux couleurs Rouge et Or.

Leur général ne se nomme pas Wolfe, mais plutôt Félix-Antoine Lapointe. Contrairement au premier, l’entraîneur-chef de l’équipe de cross-country du Rouge et Or mise même sur l’avantage du terrain, à Québec.

C’est un parcours qui est assez exigeant avec du dénivelé et des virages. Le fait que nos athlètes s’y entraînent assez régulièrement leur donne un léger avantage , estime Lapointe, ne cachant pas les ambitions de ses équipes masculine et féminine.

Évidemment qu’on vise des victoires sur le circuit provincial. C’est une bonne préparation pour les nationaux qui ont lieu à Kingston dans deux semaines.

Pas une balade dans le parc pour les championnes

Classée troisième au classement canadien, l’équipe féminine du Rouge et Or était devenue l’an dernier la première formation québécoise à mettre la main sur le titre universitaire canadien. Quatre coureuses de l’équipe, Jessy Lacourse, Catherine Beauchemin, Anne-Marie Comeau et Aurélie Dubé-Lavoie, avaient réussi l’exploit de toutes se classer dans le top-7 au pays.

Mais avant de penser à la défense de ce titre national, l’Université Laval devra faire attention à une rivale québécoise, McGill, lors de la course de 8 km, ce samedi. On les a battus de justesse dans une compétition interconférence la semaine dernière. Une chaude lutte se dessine , explique Félix Antoine-Lapointe.

McGill nous offre plus de défi cette année. Il y a beaucoup de compétition entre nous et ça va nous motiver à aller chercher une ou deux positions supplémentaires à la ligne d’arrivée , croit Catherine Beauchemin, qui admet que les succès de la saison dernière ajoutent un petit stress .

Du 3000 m au cross-country pour Jean-Simon Desgagnés

Quant à l’équipe masculine, classée 4e au pays, tout porte à croire qu’elle voguera vers un neuvième titre provincial consécutif. Espoir olympique au 3000 m steeple, Jean-Simon Desgagnés est également le meilleur coureur de cross-country au Québec, cette saison. L'étudiant en médecine a remporté les cinq dernières courses auxquelles il a pris part.

Ceux qui pourraient lui donner un peu de fil à retordre pour la première place à la course de 10 km de samedi sont notamment ses coéquipiers Jonathan Tedeschi, Charles Paquet et Félix Pilote-Lapointe.

Comme équipe, on veut vraiment montrer qu’on est la puissance au Québec. Mettre au moins deux gars sur le podium et placer le plus de gens possible dans le top-10. Il y a quelques athlètes dans les autres universités, à Montréal notamment, qui pourrait se glisser au sommet en connaissant une bonne journée , explique le coureur de 3e année chez le Rouge et Or.

Si le 3000 m steeple demeure sa priorité, Jean-Simon Desgagnés apprécie tout de même beaucoup la saison de cross-country.

C’est une épreuve en soi avec des objectifs et des championnats, mais c’est aussi une façon de changer la dynamique de l’entraînement sur la piste. Les parcours et les distances varient, ce qui est bon autant pour le stress mécanique sur le corps, que mentalement pour sortir de notre zone de confort.

Le départ du 8 km féminin est prévu pour 13 h et celui du 10 km masculin pour 13 h 55. Le championnat collégial de cross-country a également lieu.