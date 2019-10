M. Labeaume a tout simplement accepté de me libérer, raconte M. Poitras. Il voit que j'ai cette drive qui m'habite pour m'impliquer dans notre démocratie et il m'encourage.

C'est sûr qu'il ne se mêlera pas de la campagne, mais quand même, je suis libéré , précise M. Poitras, qui est au service d'Équipe Labeaume depuis 2014.

Rien n'est acquis pour lui puisque trois autres candidats ont déjà annoncé qu'ils brigueraient l'investiture de QS, prévue le 30 octobre.

Néanmoins, M. Poitras bénéficie d'un léger avantage sur la ligne de départ : il est ouvertement soutenu par son parti, plus particulièrement par la co-porte-parole Manon Massé.

C'est d'ailleurs elle-même qui l'a approché, parce qu'il est un solidaire dans l'âme . Un coup que tu approches quelqu'un, tu ne le laisses pas tomber, surtout quand il dit oui! , explique Mme Massé.

Les autres candidats à l'investiture de QS : Olivier Bolduc, 31 ans, sténographe

José-Frédérique Biron, 27 ans, fonctionnaire au ministère des Transports

Cédrik Verreault, 19 ans, étudiant en science politique

Entrepreneur solidaire

Avant d'être conseiller politique, M. Poitras a été candidat pour Équipe Labeaume à l'élection municipale de 2013, lors de laquelle il a subi la défaite. Il était alors surtout connu pour avoir cofondé le défunt complexe Le Cercle, sur la rue Saint-Joseph.

Ce que j'ai compris, c'est que c'était pas un faiseux de cash, lance Manon Massé. C'est un gars pour qui l'impact sur la communauté, c'est quelque chose qui est important. Ça ressemble beaucoup à Québec solidaire.

Interpellé par l'enjeu des changements climatiques, M. Poitras s'est aussi beaucoup investi auprès des Premières Nations du Québec, ces dernières années.

Ses liens avec les Premières Nations, pour Québec solidaire c'est important. On ne fera pas l'indépendance du Québec [sans] avoir des liens solides avec les Premières Nations. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Un château fort libéral

Même si la date de l'élection partielle dans Jean-Talon n'a pas encore été dévoilée par le premier ministre François Legault, tous les partis fourbissent leurs armes en prévision de cette lutte.

Le Parti libéral du Québec semble vouloir miser sur l'ex-PDG du CHU de Québec, Gertrude Bourdon, pour récupérer ce château fort vacant depuis la démission de Sébastien Proulx, le 30 août dernier.

La Coalition avenir Québec misera sur Joëlle Boutin, l'actuelle directrice de cabinet d'Éric Caire. Elle avait obtenu 28,5 % des voix lors de l'élection de 2018 dans cette même circonscription, terminant 4 points de pourcentage derrière Sébastien Proulx.

Quant au Parti québécois, le candidat désigné est Sylvain Barrette, un retraité du milieu de l'enseignement.

Même si QS avait obtenu 19 % des suffrages en 2018 dans Jean-Talon, Manon Massé affirme qu'une autre prise est possible à Québec, comme cela s'est produit dans les circonscriptions de Sol Zanetti et Catherine Dorion.