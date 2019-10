Des scientifiques créent une peau artificielle qui rend votre téléphone chatouilleux

L'invention est née de l'imaginaire de scientifiques britanniques et français. Ils ont développé une membrane artificielle qui ressemble à la peau humaine non seulement dans son apparence, mais également dans ses capactiés sensorielles. La membrane, qui recouvre des appareils comme un téléphone intelligent, peut « ressentir » les gestes et les interactions comme les chatouillements, les caresses et les pincements.

Le résultat est obtenu en superposant une couche hypodermique à une couche d'électrodes reliés à des fils conducteurs, le tout recouvert d'une surface texturée.

L'équipe de recherche affirme que son travail s'intéresse au croisement entre l'homme et la machine, selon ce que rapporte le site Engadget.

La peau artificielle a été largement étudiée dans le domaine de la robotique, mais avec un accent mis sur la sécurité, la détection ou encore avec un objectif purement cosmétique. À ma connaissance, c'est la première recherche qui explore la peau artificielle de manière réaliste comme un moyen d'accroître nos rapports avec les appareils intelligents a expliqué Marc Teyssier, auteur principal de l'étude.

Les propriétaires de téléphones intelligents pourront utiliser le toucher pour exprimer leurs émotions grâce à la communication digitale. Chatouiller la peau couvrant l'appareil pourrait par exemple y faire apparaître un émoticône qui s'esclaffe. Une prise en main plus puissante pourrait quant à elle transmettre de la colère.

D'autres applications sont possibles avec des appareils comme les montres intelligentes ou les pavés tactiles pour ordinateurs.

Si l'invention a de quoi surprendre, elle pourrait peut-être un jour devenir la norme, toujours selon Engadget. L'équipe de recherche invite d'ailleurs les développeurs intéressés par sa technologie à la contacter. En attendant, elle se concentre sur la possibilité d'ajouter des poils à la membrane, de même qu'un capteur détectant la température.