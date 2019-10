LA COLONISATION DE L'OUEST PAR LE PÈRE GRAVEL

L'abbé Louis-Pierre Gravel est le fondateur de Gravelbourg. Photo : Société historique de la Saskatchewan

Dans les années 1910, Gravelbourg prend forme. Avec le soutien du tout premier chef du gouvernement canadien francophone, Wilfrid Laurier, et de l'archevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Langevin, le missionnaire québécois, Louis-Pierre Gravel, fait de Gravelbourg le centre de son oeuvre de colonisation.

LE RÔLE DU CHEMIN DE FER

Un train entre en gare de Gravelbourg. Photo : Archives \ Université de la Saskatchewan, Pamphlet Collection, LXX-2142

Le chantier de la future cathédrale débute en 1918. Pour transporter les premières briques de l’usine Claybank au sud de Regina mais surtout la pierre de Tyndall du Manitoba, le chemin de fer est crucial. La voie ferrée du Canadien National vient d'être inaugurée en 1913. La rue principale du village de Gravelbourg serait donc ainsi délimitée : à un bout, la gare, à l’autre extrémité, le futur site de la cathédrale.

LES PREMIÈRES PIERRES DE L'ÉDIFICE

Le chantier de la future cathédrale débute en 1918. La façade de la bâtisse s’élèvera en bout de ligne à plus de 53 mètres de haut. Photo : Archives \ Archidiocèse de Regina

Pour ériger cette future cathédrale, qui remplacera la première chapelle blanche Ste-Philomène devenue trop petite, de nombreux travailleurs provenant de l'Est s’installent à Gravelbourg. Entre les années 1906 et 1926, plus de 10 000 canadiens s'établissent dans les vastes plaines de la Saskatchewan.

UN BÂTIMENT MAJESTUEUX

La cathédrale de Gravelbourg Photo : Archives de l'Eau vive

L’inauguration de la cathédrale a lieu le 5 novembre 1919. L'œuvre de l'architecte montréalais Joseph Ernest Fortin se déploie dans un style roman et inspiré de la Renaissance italienne. La décoration intérieure est réalisée par le maître d'œuvre de la construction, l'abbé et peintre français Charles Maillard.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ

En 1955 déjà, la cathédrale de Gravelbourg se dresse fièrement au milieu des plaines saskatchewanaises. Photo : Archives \ Université de la Saskatchewan, MG 402, McPhail Photograph Collection, Box 2, 771

L'édifice d'abord nommé église Notre-Dame-de-l'Assomption est désignée cathédrale en 1930, titre qu’elle conservera jusqu’en 1998. Cette « promotion » rejaillit aussi sur le village de Gravelbourg qui est alors reconnu comme étant la principale collectivité de langue française de la Saskatchewan.

LE « BIJOU » DES PRAIRIES CANADIENNES

Lors de la campagne fédérale de 1974, Pierre Elliott Trudeau prononce un discours à l'intérieur de la cathédrale de Gravelbourg. Photo : Radio-Canada / Archives

Lors de la campagne électorale fédérale de 1974, Pierre Elliott Trudeau fait un arrêt à Gravelbourg. Son discours prononcé depuis l’intérieur de la cathédrale marque les esprits. Il qualifie l’édifice religieux de véritable « bijou culturel ». Je suis toujours ému quand, hors du Québec, je rencontre cette fidélité, cette force de caractère, cette ténacité qui fait que vous et vos pères ont pu exister ici dans ce pays immense en préservant vos valeurs linguistiques et culturelles , déclare alors le père de Justin Trudeau.

UN SITE HISTORIQUE NATIONAL

La co-cathédrale Notre-dame-de-l'Assomption à Gravelbourg, de nos jours. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Depuis juillet 1995, la co-cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, est classée lieu historique national, tout comme la résidence de l’évêque et le couvent Jésus-Marie, dont le sort est aujourd'hui incertain. Le site accueille environ 1500 curieux chaque année.