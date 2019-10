Un accès difficile aux soins de longue durée en français pour les aînés

Le critère de placement est avant tout le besoin d’une personne en soins de santé de longue durée dans un établissement, précise la régie de la santé du Fraser.

Le Foyer Maillard est le seul établissement bilingue de la province, mais, depuis la transition effectuée en 2014, avec la démolition de l’ancien Foyer pour faire place à un établissement plus grand, c’est la régie de la santé du Fraser qui décide des résidents à référer au Foyer Maillard.

L’édifice et le terrain appartiennent à la communauté francophone, souligne Jean Riou, le président du Foyer Maillard depuis 32 ans. Cependant, l’état de vétusté du Foyer, construit en 1969, ainsi que le besoin de plus grandes chambres et d’équipement médicaux pour les résidents a amené la direction à obtenir un contrat de service avec le ministère provincial de la Santé.

Pour l’instant, on donne des services au gouvernement, ça nous donne des revenus stables pour 30 à 40 ans. On a un actif qui augmente. Avec ça, on va pouvoir faire d’autres choses dans la santé comme une maison pour personnes âgées ou une clinique en français. Jean Riou, président, Foyer Maillard

Les services en français sont garantis au Foyer, qui a un conseil d’administration entièrement francophone, une équipe de direction francophone ainsi que du personnel de soins de santé qui parle aussi français.

Cependant, seuls 5 % des résidents sont francophones. M. Riou voudrait voir davantage de francophones parmi les résidents du Foyer Maillard, car il rappelle que ce lieu est né des contributions des francophones de Maillardville, il y a plus de 50 ans.

Choisir le Foyer Maillard

Le gouvernement provincial a effectué un changement majeur à sa politique de placement dans les résidences de soins de longue durée.

Depuis juillet dernier, les personnes ayant besoin d’un placement dans un établissement de soins de longue durée peuvent indiquer jusqu’à trois préférences.

Si une personne souhaite seulement être placée au Foyer Maillard, elle peut indiquer uniquement cette préférence, explique Tasleem Juma, consultante principale aux affaires publiques à la régie de la santé du Fraser.

L’attente peut être plus longue pour cette personne, mais nos services peuvent la soutenir soit pour qu’elle reste un peu plus longtemps chez elle ou qu’elle soit placée dans une autre résidence en attendant une place au Foyer Maillard. Tasleem Juma, consultante principale aux affaires publiques, régie de la santé du Fraser

Selon le site de la régie de la santé du Fraser, le temps d’attente actuel pour obtenir un placement au Foyer Maillard est de 12 à 18 mois. Les autorités provinciales indiquent que les 125 lits disponibles sont octroyés à des patients qui ont besoin de soins cliniques 24 heures sur 24.

Le Foyer Maillard continue sa vocation d’accueillir des personnes âgées, mais toutes reçoivent des soins de santé de longue durée entièrement financés par le ministère de la Santé.

Manque de personnel de santé bilingue

Doris Brisebois, directrice générale, et Jean Riou, président du Foyer Maillard, connaissent bien les défis de recrutement de personnel de soins de santé bilingue anglais-français. M. Riou a recruté Doris Brisebois pour diriger le Foyer Maillard, il y a 32 ans, quand il a pris le poste de président. Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou

L’établissement compte 150 employés, mais trouver du personnel bilingue en français n’est pas facile, souligne la directrice générale, Doris Brisebois.

Notre défi, c’est qu’on n’est pas capable d’attirer des préposés et des infirmières francophones. Ici, au Foyer, on a une équipe d’environ huit personnes qui sont bilingues français-anglais. Moi, je suis sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et, si les gens ont des besoins, ils peuvent m’appeler. Doris Brisebois, directrice générale, Foyer Maillard

Mme Brisebois constate que de plus en plus de personnes dans la communauté francophone reçoivent leurs soins à domicile et elle estime que les besoins en personnel de santé bilingue vont augmenter.