Accord entre la Turquie et la Russie pour un retrait élargi des troupes kurdes en Syrie

Un accord sur la Syrie a été conclu mardi entre la Turquie et la Russie afin d’obliger les Unités de protection du peuple (YPG), milice kurde qualifiée de « terroriste » par Ankara, à se retirer de l'ensemble de la zone frontalière qui joint la Syrie et la Turquie.

La Turquie avait suspendu jeudi dernier son offensive dans le nord-est de la Syrie contre ces forces kurdes, afin de leur permettre de se retirer d’une bande de 120 km conquise par les Turcs et se situant entre les localités de Ras Al Aïn et Tal Abyad.

L’accord conclu avec la Russie, alliée du président syrien Bachar Al-Assad, créera pour sa part une « zone de sécurité » tout le long des 440 km de frontière avec la Syrie.

Les forces des YPG doivent s'en retirer dans un délai de 150 heures à partir du 23 octobre à 12 h, au-delà de 30 km avec leurs armes. Les fortifications et positions de l'organisation seront détruites , a ainsi indiqué M. Erdogan, lors d'une conférence de presse qui s’est tenue après une réunion à Sotchi entre lui et son homologue russe.

Au terme des 150 heures, des patrouilles turques et russes vont commencer à une profondeur de 10 km à l'ouest et à l'est de la zone de l'opération Source de Paix [la zone d’abord visée par l’arrêt des hostilités turques]. Les terroristes de Tal Rifat et Minbej sortiront de cette zone avec leurs armes , a-t-il poursuivi.

Aujourd'hui, avec M. Poutine, nous avons conclu un accord historique pour la lutte contre le terrorisme, l'intégrité territoriale et l'unité politique de la Syrie ainsi que pour le retour des réfugiés , a aussi déclaré M. Erdogan.

Cet accord survient alors qu’expirait mardi la trêve dans les combats acceptée par la Turquie, à la demande des États-Unis, pour permettre aux YPG de se retirer des zones frontalières.

Les États-Unis sont critiqués pour avoir ouvert la voie aux Turcs en annonçant le retrait des États-Unis du nord de la Syrie.

L’incursion turque en territoire syrien avait amené la Syrie à intervenir pour protéger son territoire.

Les forces syriennes soutenues par leurs alliés russes étaient entrées dans deux villes frontalières, Manbij et Kobané, qui se trouvent dans la zone de sécurité prévue par la Turquie, mais à l'ouest des opérations militaires que ce pays avait entreprises.

Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il pourrait accepter la présence de forces syriennes dans ces secteurs tant qu'il n'y a plus de Kurdes des YPG.