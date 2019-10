Gazoduq dépose son projet à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

Il s’agit du nouveau nom de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

La conduite souterraine de 780 kilomètres doit traverser le nord de l'Ontario, l'Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de transporter le gaz naturel provenant de l'Alberta.

En plus des processus devant l’AEIC et la Régie de l’énergie du Canada (REC), le projet de Gazoduq sera soumis au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC) et pourrait mener à une évaluation par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Nous poursuivons notre démarche de consultation en continu dans le but de bonifier notre projet en tenant compte des préoccupations des communautés autochtones et locales. Le projet Gazoduq sera conçu, construit et opéré dans le respect de toutes les lois et réglementations applicables , a affirmé le président de l’entreprise, Louis Bergeron, par voie de communiqué.

Il est possible de consulter le résumé du projet sur le site de l'agence. Les citoyens peuvent soumettre leurs commentaires d'ici au 12 novembre.