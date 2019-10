L’actrice Alexis Bledel jouait une douce intello dans Gilmore Girls et Quatre filles et un jean, mais elle est maintenant officiellement dangereuse. Lundi, la firme de cybersécurité McAfee a couronné l’actrice comme étant la célébrité la plus dangereuse à rechercher sur Internet en 2019. Aucune autre célébrité n’était plus susceptible de mener les internautes vers des sites qui cachent des virus ou des logiciels malveillants.

En deuxième position se retrouve l’animateur de talk-show James Corden, suivi par la star de Le Trône de fer, Sophie Turner, les actrices Anna Kendrick et Lupita Nyong’o, l’animateur Jimmy Fallon, le maître des arts martiaux Jackie Chan, les rappeurs Lil Wayne et Nicki Minaj et finalement Tessa Thompson, star du film Avengers : Phase finale, en dixième position.

L'étude vise à mettre en lumière les dangers de cliquer sur des liens suspects. Des gens mal intentionnés peuvent associer des maliciels et des liens malicieux à des noms célèbres, dans l’espoir que des fans à la recherche de vidéos sur le web tombent dans le piège. McAfee urge aussi les internautes à considérer les risques associés à la recherche de contenu piraté.

Les consommateurs et consommatrices de contenu ne sont peut-être pas complètement conscients que ces recherches posent des risques. Ils ne comprennent peut-être pas les effets délétères qui peuvent se produire lorsque de l’information personnelle est compromise en échange d’un accès à leurs célébrités, leurs films, leurs émissions de télévision ou leur musique préférés , a expliqué dans une déclaration Gary Davis, chef de la sécurité des consommateurs chez McAfee.

Des risques qui fluctuent en fonction de la popularité

Davis explique que Bledel et Turner se sont probablement retrouvées sur la liste de cette année en raison de leurs rôles respectifs dans les séries Handmaid’s Tale (La Servante écarlate) sur Hulu et Le Trône de fer sur HBO, deux services qui fonctionnent par abonnement.

Les animateurs Corden et Fallon s’y retrouvent probablement en raison la nature virale des vidéos tirées de leurs émissions. Quant à elle, la « dangerosité » de Nyong’o est probablement due à l’intérêt grandissant entourant Star Wars, épisode IX : The Rise of Skywalker, qui doit sortir en décembre. Pour ce qui est de Lil Wayne, sa tournée avec le groupe Blink-182 l’été dernier a peut-être poussé ses fans à télécharger ses chansons illégalement.

La présence de Jackie Chan sur cette liste est plus surprenante puisqu’il a fait profil bas dans les dernières années, mais Davis explique que des rumeurs ont circulé récemment sur son possible retour au grand écran dans Heure limite 4 et Karaté Kid 2. L’équipe de Chan a réfuté ces rumeurs, mais les cybercriminels ont peut-être sauté sur l’occasion, espérant « atteindre des fans submergés par la nostalgie et moins vigilants avec leur sécurité personnelle. »

Alexis Bledel prend donc la première position, occupée l'an dernier par Ruby Rose, qui coiffait la liste à cause de son intérêt affiché pour le rôle de Batwoman. La liste de 2019 indique aussi que l’intérêt envers les stars de téléréalité est peut-être en déclin. Kristen Cavallari et Kourtney Kardashian, qui se retrouvaient toutes deux dans le top 10 l’an dernier, ont été respectivement classées 214e et 222e cette année.