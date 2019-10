Craintes et espoirs de la communauté fransaskoise après les élections

Table ronde sur le résultat de l’élection fédérale en compagnie du président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Jean Johnson (au téléphone), le président du Conseil scolaire fransaskois (CSF), Alpha Barry et le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard et l’animatrice Elsie Miclisse.

Photo : Radio-Canada