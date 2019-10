La discrimination linguistique existe-t-elle ?

BILLET - Il y a la diversité qui se voit. Il y a aussi celle qui s’entend. Et celle-là me préoccupe depuis mon retour au Québec, plus particulièrement depuis quelques semaines.

J’ai quitté l’Outaouais en 2004 pour m’établir dans l’Ouest canadien pendant huit ans, avant de déménager à Toronto. Là, les Franco-Ontariens, les Québécois, les Français, les nouveaux arrivants et les francophiles se côtoient régulièrement dans les mêmes événements. Et tout le monde arrive à se comprendre.

La Ville Reine a ouvert mes yeux - et mes oreilles - à toute la diversité possible dans une métropole de trois millions de personnes. Plus encore, mon séjour à l’extérieur du Québec m’a fait prendre conscience de la pluralité des accents francophones au Canada. Kevin Sweet

Jusque-là, cette notion se limitait pas mal à La Sagouine, une lecture obligatoire au secondaire. J'ai d'ailleurs longtemps cru que Roch Voisine était Québécois, justement parce qu’il ne parlait pas comme le personnage d’Antonine Maillet.

Le dernier passage de Denise Bombardier à Tout le monde en parle a provoqué ma réflexion sur les accents et les différents niveaux de langues au Canada.

Sur le plateau, Mme Bombardier a soutenu que le français utilisé hors Québec était « à peu près inintelligible ». Ses propos ont piqué et choqué les francophones partout au pays. Elle a été fustigée sur les réseaux sociaux et des experts en linguistique lui ont reproché de n’absolument rien connaître de la langue et de tout amalgamer.

Et si ce français lui semble incompréhensible tout simplement parce qu’elle ne l’entend pas assez? Kevin Sweet

Faut-il vraiment entreprendre une tournée des communautés francophones du pays, comme elle le fait dans le documentaire Denis au pays des Francos, pour en entendre la variété des accents?

Selon toute vraisemblance, oui.

Lorsque j’allume la télé ou la radio, au Québec, j’entends trop souvent les mêmes deux accents : québécois et français. C’est particulièrement vrai quand il s’agit d’émissions produites à Montréal. Certes, on entend parfois l’accent sénégalais d’un Boucar Diouf ou encore celui de la journaliste d’origine colombienne Diana Gonzalez.

De son côté, la chroniqueuse Lesley Chesterman peut difficilement dissimuler ses origines anglophones, tout comme l’analyste politique Tasha Kheiriddin. Elles utilisent des anglicismes et des tournures de phrases douteuses, ici et là, mais elles ne sont pas moins crédibles pour autant.

Leur façon de parler est précisément la raison pour laquelle je m’arrête pour porter une attention à ce qu’elles disent. Elles titillent mes oreilles.

Sinon, je trouve l’accent plutôt homogène, particulièrement au petit écran et au cinéma.

Souvent, les différentes manières de parler français au Québec sont occultées dans notre culture populaire au profit d’un français dit international . Mais c’est quoi, un français international, au juste? Un français qui est compris partout, mais qui vient de nulle part?

Un film comme Mad Dog Labine, tourné dans le Pontiac et mettant en vedette des gens de la place et leur expressions et vocabulaire singuliers, s’avère encore une exception et aurait mérité d'être vu d'un plus large public.

La présence en ondes et sur grand écran d’une plus grande diversité culturelle apporterait-elle aussi une plus grande diversité linguistique? Kevin Sweet

Au Canada anglais, c’est ce qui semble se produire.

L’émission Kim’s Convenience, au sujet d’une famille d’origine coréenne propriétaire d’un dépanneur à Toronto, en est un bel exemple. La série met en vedette des minorités visibles mais aussi, leur façon de s'exprimer. ll est aussi possible d’entendre une variété d’accents (indiens, asiatiques et moyen-orientaux, entre autres) à la radio, sur les ondes du diffuseur public anglophone, CBC.

Toutefois, là aussi, j'entends parfois des fautes d’anglais et des phrases boiteuses. Pourtant, on n’assiste pas à des levées de bouclier des puristes de la langue anglaise. Pourquoi? Parce que le français est une langue plus menacée que l'anglais? Peut-être.

Ce qu'on gagne, par contre, ce sont des perspectives qu'on n'aurait pas entendues autrement et ça, c'est une plus grande richesse.

Du côté francophone, une émission comme À la valdrague, diffusée par Radio-Canada, permet donc d’entendre le charme de l’accent acadien. Cependant, ce genre de rendez-vous, sur une chaîne généraliste à heure de grande écoute, se fait trop rare. Et puis, il n’y pas que les Acadiens qui parlent français dans le reste du Canada.

Si vous voulez entendre l’accent franco-ontarien ou franco-albertain, il faut plutôt syntoniser TFO ou UNIS TV.

Pourtant, dans le monde de la musique, c’est tout le contraire.

Damien Robitaille nous a habitués à son accent franco-ontarien lors de ses passages sur les plateaux de télé au Québec. Lisa LeBlanc et Radio Radio ont apporté le langage coloré de l’Acadie avec eux.

Cela étant dit, ça ne s’est pas fait sans choquer certains défenseurs de la langue française, tel le chroniqueur du Devoir Christian Rioux, qui est allé jusqu’à dire, en 2012, que le chiac et le langage utilisé par les membres de Radio Radio était une sous-langue d’êtres handicapés en voie d'assimilation .

Avec le temps, on a compris que cette façon de prendre la parole exprime leur réalité et que l'art, celui qui aspire à être pertinent, doit la refléter.

Dire que ces différentes manières de parler le français ont une valeur moindre que d'autres et ne pas leur faire une place, n'est-ce pas faire preuve de discrimination linguistique?