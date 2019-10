L'UPA veut le retour de Marie-Claude Bibeau au ministère de l'Agriculture

De passage à Rimouski à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l' UPAUnion des producteurs agricoles , M. Groleau a affirmé qu'il espère pouvoir poursuivre le travail entamé avec Mme Bibeau.

C'était une première qu'on ait un ministre de l'Agriculture qui provenait du Québec et c'était une première aussi que ce soit une femme. [...] On trouvait qu'elle faisait un beau travail avant l'élection, on voudrait qu'elle continue avec nous.

Marcel Groleau, président de l'UPA