« Il n’y a pas de projet de sixième pont », assure le maire de Gatineau

Dans son discours de remerciement, Steven MacKinnon a répété son intention d'établir un sixième lien entre les deux rives. Nous avons une ville qui s'est développée au cours des ans et où le réseau de transport n'a pas suivi. Ça inclut bien sûr un sixième lien et du transport en commun , a-t-il lancé. Il a de plus ajouté qu'une résolution devait être déposée mardi à ce sujet au conseil municipal de Gatineau.

Le maire a contredit le député, précisant qu'une proposition sur le transport était prévue dans la foulée de l'appel de propositions lancé par la Commission de la capitale nationale. La CCN souhaitait trouver un consultant pouvant produire un plan intégré de transport régional.

Cet appel a cependant été annulé à la suite de l’intervention du maire Pedneaud-Jobin, estimant que la CCNCommission de la capitale nationale devait d’abord consulter ses partenaires avant de lancer une telle démarche.

Le maire précise que plusieurs conseillers à Gatineau souhaitent mieux comprendre ce processus de la CCNCommission de la capitale nationale , ses objectifs et quelles en seraient les conséquences avant de se prononcer. Je vais déposer une résolution après que j’aurai eu le temps d’échanger plus longuement avec les élus là-dessus , explique M. Pedneaud-Jobin.

Toujours deux priorités pour le transport à Gatineau

Le maire en a profité pour rappeler les priorités de Gatineau en matière de transport. D'abord, le prolongement du Rapibus à l'est. [Le projet] est financé, il faut le faire. On attend des autorisations de Québec , a-t-il souligné.

Ensuite, le financement du train léger qui desservira l'ouest de la ville. En juin, Québec s'est engagé à financer 60 % des coûts, dont le total est estimé à 2,1 milliards de dollars. Il reste maintenant au fédéral à confirmer sa part.

Durant la campagne, les libéraux ont d’ailleurs donné leur appui au train léger, en proposant un fonds de financement du transport au commun. C’est exactement ce dont on a besoin , a soutenu le maire. Ça va nous permettre d’aller chercher les montants qu’on voulait. Le chèque n’est pas dans la poste, mais l’appui a été quand même assez clair et le moyen de le financer est là.

Surtout, le maire a été ferme : il est essentiel que les partenaires avancent ensemble pour améliorer le transport dans la région.

Dans le passé, quand des gens ont dit : “On veut une infrastructure” à répétition et qu’ils l’ont poussée sans avoir tous les partenaires autour de la table, ça a toujours échoué. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Si le pont sert à aller se stationner sur la 174, on ne règle le problème de personne , a-t-il ajouté. Selon lui, un éventuel pont serait pertinent si le transport en commun était arrimé des deux côtés de la rivière des Outaouais et s’il ne créait pas de nouvelles congestions. Il faut qu’on avance ensemble. Sinon on va perdre du temps, de l’argent et de l’énergie , a-t-il résumé.

Un résultat d’élections satisfaisant pour Gatineau

Par ailleurs, le maire de Gatineau se réjouit de l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire, soulignant que le programme du parti est très intéressant pour les villes . Il cite notamment des investissements annoncés dans le logement, le transport en commun et les infrastructures.

C’est un gouvernement avec qui on travaillait bien et avec qui on va continuer de bien travailler , a-t-il dit.

Je vois l’avenir de façon très, très positive, parce que le programme du gouvernement en poste reflète les besoins de Gatineau. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le statut minoritaire des libéraux ne semble pas l’inquiéter. M. Pedneaud-Jobin estime que les partis qui peuvent avoir la balance du pouvoir – le NPD, le Parti vert, le Bloc québécois – vont parfois plus loin que les libéraux.