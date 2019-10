La première fédération canadienne de lutte sera lancée à Moncton

Markus Burke, a de la peine à contenir son excitation par rapport à la nouvelle: c’est dans sa région natale des Maritimes que le lutteur lancera la première fédération canadienne de lutte: La North Pro Canadian Wrestling. Avec North Pro, on va mettre l’emphase sur la lutte canadienne , lance-t-il.

Il explique que beaucoup de grands pays ont leur fédération nationale de lutte, mais pas au Canada. Au Japon, il y a une ligue nationale de lutte, au Mexique, aux États-Unis, en Angleterre, même en Afrique du Sud. Mais au Canada, une des places où la lutte est très populaire, il n’y a pas de promotion nationale.

Selon le lutteur originaire de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, c’est la première fois qu’une fédération représentera des lutteurs de partout au Canada. Il y a des associations qui utilisent le mot Canada et le logo de la feuille d’érable en Ontario, par exemple, mais c’est pas canadien, c’est juste à Toronto , explique-t-il.

C’est au Casino de Moncton que Markus Burke lancera le bal. Il glisse au passage que des lutteurs de partout au Canada seront présents. On est déjà associé avec la NSPW [North Shore Pro Wrestling] qui est à Québec, qui fait des shows de 700-800 personnes au Diamant en plein centre de la ville, alors c’est gros.

C’est d’ailleurs à cette fédération qu’est associé le lutteur acadien Marc Rousselle, alias Marko Estrada, un des trois seuls noms déjà annoncés pour l’événement. Il affrontera, dans un combat à trois, Dick Durning et Channing Decker.

Ça fait 15 ans que je lutte, que je me promène et ça fait longtemps que j’attends ça.

Le reste de la carte du premier Gala de la NPCW est encore un mystère, mais Markus Burke ne se gêne pas pour affirmer que ce sera spectaculaire. Il va y avoir deux ou trois gars international, pas nécessairement des Américains, mais le reste ça va être des lutteurs de partout au Canada. Je vous le dis : ça va être les meilleurs lutteurs que j’ai vus.

Markus Burke affirme que la visibilité que cette fédération apportera au Canada sera bonne pour tous les lutteurs du pays. Il va toujours y avoir des bons lutteurs au Canada, c'est dans notre sang. Si les autres compagnies commencent à venir ramasser nos lutteurs, ben on va être contents pour eux.

J'ai voyagé partout et j'ai vu des bons lutteurs, mais au Canada on a tout! On est athlétique, on est technique, puis on a du charisme aussi!

Markus Burke, organisateur de la NPCW et lutteur acadien