Un plan de 500 M$ pour développer Fleur de Lys

Tudel Alliance souhaite transformer une partie du centre commercial et les espaces qui l'entourent en nouveau quartier.

Notre plan directeur viendra démontrer que Fleur de Lys a le potentiel d'être un tout nouveau quartier complet, aux portes du centre-ville de Québec , affirme le vice-président exécutif de Trudel Alliance, Jonathan Trudel.

Site complètement redessiné

Le groupe négocie présentement avec des partenaires pour la construction d'un hôtel sur le site, ainsi qu'une résidence pour personnes âgées.

Le plan prévoit aussi des logements pour les jeunes familles, des espaces verts, des rues marchandes et des tours de bureaux. Le site sera complètement redessiné.

On propose aussi une offre basée sur le divertissement qui va être bonifiée. On y va avec l'ajout de parcs publics, de rues commerciales et de liens pour venir désenclaver Fleur de Lys , explique Jonathan Trudel.

Relier Limoilou et Vanier

La Ville de Québec et le ministère des Transports sont au coeur des négociations. Le promoteur souhaite que le site commercial soit facilement accessible à partir de Limoilou où se trouve le Centre Vidéotron.

Un boulevard urbain serait la solution idéale, selon Trudel Alliance, afin de relier Fleur de Lys au secteur situé de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne.

Le promoteur a consulté les citoyens, la communauté d'affaires et les groupes communautaires du secteur afin de voir quelles sont leurs attentes pour le redéploiement de ce site .

Commerces conservés

Il n'est pas question de faire disparaître le centre commercial.

La galerie commerciale de Fleur de Lys fonctionne encore très bien. Les gens nous demandent de la conserver. La galerie marchande dans une grande partie sera donc conservée, bonifiée et rénovée , assure Jonathan Trudel.

Le plan de développement du secteur va se faire par phases.

La première devrait être un peu plus importante et devrait prendre deux à trois ans. On prévoit débuter les travaux à l'été 2020. Le montant de chacune des phases ne sera pas rendu public , mentionne Jonathan Trudel.

L'entreprise affirme aussi être en négociation avec quelques grandes bannières qui souhaiteraient s'installer dans le nouveau projet du quartier Fleur de Lys.

Avec les informations de Guylaine Bussière.