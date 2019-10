L’Université de Moncton à Edmundston veut mieux accueillir les Autochtones

Le projet pilote vise à développer des outils avec la Première Nation malécite du Madawaska pour mieux intégrer sa culture au campus.

Jessica Gagnon, membre de la Première Nation malécite du Madawaska, fait des études en éducation au campus d'Edmundston pour être près de sa famille. Mais son intégration au campus n'est pas facile.

Souvent, je vais me réveiller puis je vais être stressée, on dirait, de parler de ma culture. Puis, vraiment, c'est parce que je ne me fais pas prendre au sérieux , explique-t-elle.

L'étudiante malécite Jessica Gagnon espère que les Autochtones se sentiront plus chez eux au campus d'Edmundston grâce au projet. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

L'Université de Moncton veut mettre sur pied un centre autochtone pour améliorer la situation. Le ministère de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail du Nouveau-Brunswick va y consacrer 80 000 $ par année au cours des trois prochaines années.

Le projet pilote découle des améliorations recommandées en matière d’éducation dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

C'est premièrement de s'assurer qu'on accueille bien les gens du peuple autochtone, qu'ils se sentent bien sous nos toits, qu'on les accompagne dans tout leur parcours pédagogique qu'ils souhaitent , explique la vice-rectrice de l’Université de Moncton, campus d'Edmundston, Madeleine Dubé.

Un coordonnateur sera embauché et chargé de développer des outils conjointement avec la communauté malécite pour faciliter l'intégration des jeunes autochtone au campus. Il y aura aussi une composante de sensibilisation du personnel à la culture autochtone.

Les professeurs auront aussi un rôle important à jouer en matière de projets de recherche et de modification des programmes. Comment on peut intégrer les perspectives autochtones, les connaissances et aussi les modes de connaissances autochtones dans les cours , souligne la professeure de littérature Pénélope Cormier.

La vice-rectrice de l’Université de Moncton, campus d'Edmundston, Madeleine Dubé, explique que le centre a pour but de mieux accueillir et accompagner les Autochtones durant leurs études. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Des Malécites dont la langue maternelle est le français préfèrent dans bien des cas étudier en anglais à l'Université du Nouveau-Brunswick, selon Jessica Gagnon, parce qu'il y existe déjà un centre autochtone. Elle croit que l’établissement d'un centre semblable au campus d'Edmundston appuiera le recrutement.

Ça va les encourager à venir ici. Ça va les encourager à se dire: “J'ai quelque part pour moi où j'appartiens” , dit-elle.

L'Université de Moncton a trois ans pour développer son centre autochtone. Après quoi, elle devra trouver d'autres sources de financement pour assurer sa viabilité à long terme.

D’après un reportage de Bernard LeBel