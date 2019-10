Le campus de l’Université de la Saskatchewan fermé jusqu’à midi

L’Université fournira une mise à jour à 11 h par courrier électronique et sur les réseaux sociaux pour confirmer la réouverture du campus à 12 h.

Le personnel des services de protection et des installations a travaillé toute la nuit pour assurer la sécurité et le maintien des services pour les résidences et les installations de recherche sur le campus, indique le président de l’université, Peter Stoicheff.

Un accident de voiture à la source de la panne

Le Service de police de Saskatoon souligne qu’un véhicule a heurté un pylône électrique situé au croisement de la 8e Rue et Boychuk Drive vers 23 h 30 lundi. Des poteaux électriques ont été renversés, ce qui a provoqué une panne de courant majeure dans le secteur.

Plusieurs portions de la ville ont été privées de courant, notamment les quartiers Lawson Heights, River Heights, Sutherland, Wildwood, Willowgrove et Briarwood.

Après l'accident, un homme en fuite a été arrêté par la police. Des accusations pourraient peser contre lui, indique le Service de police de Saskatoon.

La police a bouclé les deux voies allant de la 8e Rue jusqu’au quartier de Briarwood, dans l’est de la ville, pour permettre la réparation de lignes électriques.

Toutes les zones résidentielles touchées ont retrouvé le courant vers 6 h mardi.