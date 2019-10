« Je l’ai souvent entendu sur le terrain : "me semble que ce n’est pas nous. On ne se reconnaît pas" [dans les idées de Bernier] », a commenté Richard Lehoux à l’émission matinale Première heure.

Les idées de Bernier sur les grands thèmes débattus au cours de la campagne électorale comme l’environnement et l’immigration ont particulièrement déplu aux Beaucerons, affirme M. Lehoux.

« En tant que Beauceron moi-même, on est des gens qui sont fiers, qui sont accueillants, qui sont chaleureux. Je sentais que les gens avaient de la difficulté [avec les prises de position de Bernier] ».

De maire d'une petite municipalité à député

Maire de Saint-Elzéar, petite municipalité de la MRC de la Nouvelle-Beauce, pendant 19 ans, Richard Lehoux considère également que sa longue campagne sur le terrain, qui a commencé dès son investiture en novembre 2018, a porté fruit.

« J’ai commencé rapidement à me promener sur le terrain, commente-t-il. Les gens qui ne me connaissaient pas ont appris à me connaître. Je les ai rencontrés pour voir quelles étaient leurs préoccupations. Je voulais voir si ma perception, ma vision des choses ici en Beauce était correcte et j’ai eu ma réponse hier ».

Confiance en Scheer

Malgré la deuxième place d'Andrew Scheer, Richard Lehoux croit qu'il demeure la bonne personne pour mener les troupes conservatrices.

« C’est une personne qui gagne à être connue. Peut-être qu’on a manqué de temps. Il est chef depuis 2017. Ici surtout au Québec, on avait souvent une méconnaissance de l’individu », analyse-t-il à propos du chef de son parti.